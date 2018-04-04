Певица Адель поженила геев в собственном доме
4 апреля, 2018, 11:14
Британская певица Адель, чтобы поженить пару геев, получила специальное посвящение
Об этом рассказывают Daily Mail.
Адель женила своего друга, комика Алана Карра с его половинкой Полом Дрейтоном. Церемонию провели в саду, который находится в доме Адель в Лос-Анджелесе.
Адель спланировала свадьбу, получила специальное посвящение, чтобы поженить мужчин. Также она спела специально для новоиспеченных молодоженов.
“Она добрая и милая. Она спела для нашего первого танца. Это был лучший день в моей жизни. Это было мило. Я хочу рассказать всем. Она сама никогда не расскажет, потому что она такая личность", – сказал комик.
Свадьба Алана и Пола состоялась в январе.
- Напомним, в Париже сфотографировали дочь легендарного певца Стинга, которая гуляла со своей новой девушкой.
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