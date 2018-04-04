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Певица Адель поженила геев в собственном доме

Британская певица Адель, чтобы поженить пару геев, получила специальное посвящение

Об этом рассказывают Daily Mail.

Адель женила своего друга, комика Алана Карра с его половинкой Полом Дрейтоном. Церемонию провели в саду, который находится в доме Адель в Лос-Анджелесе.

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Адель спланировала свадьбу, получила специальное посвящение, чтобы поженить мужчин. Также она спела специально для новоиспеченных молодоженов.

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“Она добрая и милая. Она спела для нашего первого танца. Это был лучший день в моей жизни. Это было мило. Я хочу рассказать всем. Она сама никогда не расскажет, потому что она такая личность", – сказал комик.

Свадьба Алана и Пола состоялась в январе.

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