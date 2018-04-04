Отравление Скрипаля: Британия отказалась от совместного с Россией расследования

4 апреля, 2018, 19:26

Великобритания не намерена проводить совместное с Россией расследование химической атаки в Солсбери, потому что Кремль является основным подозреваемым

Об этом говорится в официальном заявлении Лондона, передает "РБК-Украина".

"В Конвенции по запрещению химического оружия не указано требование для жертвы начать расследование совместно с предполагаемым виновником. Наоборот, поступить так было бы извращением", - сообщил и.о. постоянного представителя Великобритании при Организации по запрету химического оружия (ОЗХО) Джон Фогго.

29 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил созвать внеочередную сессию исполнительного совета ОЗХО. По его словам, это нужно, чтобы непосредственно поставить западным партнерам вопрос и "наладить открытый и честный диалог".

Однако в документе говорится, что Британия отказывается принять предложения России. Кроме того, Фогго подчеркнул, что Россия созвала заседание за очень короткий срок. По его словам, это означает, что Москва совершенно не заинтересована в обсуждении проблемы, иначе готовила бы встречу дольше.

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