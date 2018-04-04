Отравление Скрипаля: Британия отказалась от совместного с Россией расследования
Об этом говорится в официальном заявлении Лондона, передает "РБК-Украина".
"В Конвенции по запрещению химического оружия не указано требование для жертвы начать расследование совместно с предполагаемым виновником. Наоборот, поступить так было бы извращением", - сообщил и.о. постоянного представителя Великобритании при Организации по запрету химического оружия (ОЗХО) Джон Фогго.
29 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил созвать внеочередную сессию исполнительного совета ОЗХО. По его словам, это нужно, чтобы непосредственно поставить западным партнерам вопрос и "наладить открытый и честный диалог".
Однако в документе говорится, что Британия отказывается принять предложения России. Кроме того, Фогго подчеркнул, что Россия созвала заседание за очень короткий срок. По его словам, это означает, что Москва совершенно не заинтересована в обсуждении проблемы, иначе готовила бы встречу дольше.
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- Напомним, 5 марта в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего их госпитализировали с серьезным отравлением неизвестным веществом.
- После отравления Скрипаля и его дочери глава правительства Великобритании объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов.
- 26 марта президент США Дональд Трамп приказал выслать из страны 60 россиян и закрыть российское консульство в Сиэтле.
- По состоянию на утро 28 марта 27 стран и НАТО одобрили выдворении более 150 российских дипломатов. Другие страны продолжают присоединяться к этой акции в поддержку Британии.
- 29 марта стало известно, что из России будут зеркально высланы дипломаты тех стран, которые объявили о высылке российских дипломатических сотрудников.
- В ответ на это в Госдепе заявили, что США могут ответить на депортацию 60 американских дипломатов из России.
- В Белом доме заявили, что решение российских властей о выдворении американских дипломатов еще больше ухудшает отношения США и России.
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