Омбудсмен открыла производство о нарушении прав журналиста Гусейнова, у которого прокурор отобрал паспорт

4 апреля, 2018, 11:29

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова открыла производство о нарушении прав азербайджанского журналиста и правозащитника Фикрата Гусейнова

Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

"Согласно ст. 17 Закона Украины "Об Уполномоченном Верховной Рады Украины по правам человека" омбудсменом открыто производство по информации, изложенной в открытом обращении главы комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности, народного депутата Украины Николая Княжицкого и правозащитников Бориса Захарова и Александра Павличенко о нарушении прав азербайджанского журналиста и правозащитника Фикрата Гусейнова", - сообщили у омбудсмена.

В обращении нардепа и правозащитников говорится, что судья Печерского райсуда Киева 2 апреля 2018 отказал в продлении меры пресечения для Фикрата Гусейнова в виде личного поручительства для обеспечения его выдачи по запросу иностранного государства.

В этот же день прокурор прокуратуры Киевской области Остапец С.С., не дождавшись оглашения указанного судебного решения, совершил незаконные действия - забрал у секретаря судебного заседания паспорт гражданина Королевства Нидерландов на имя Фикрата Гусейнова и покинул зал судебного заседания.

Омбудсмен отмечает, что незаконное изъятие прокурором и удерживание паспорта ограничивает свободу передвижения Фикрата Гусейнова и его право на свободный выбор места пребывания.

"Учитывая изложенное, руководствуясь ст. 101 Конституции Украины, ст. 13, 17, 22 Закона Украины "Об Уполномоченном Верховной Рады Украины по правам человека", прошу организовать проверку законности действий прокурора по изъятию и содержание документа, удостоверяющего личность Фикрата Гусейнова, а также принять соответствующие меры реагирования, направленные на недопущение ограничения незаконным способом свободы передвижения и права на свободный выбор места пребывания иностранца", - говорится в обращении Денисовой к генпрокурору Юрию Луценко.

Омбудсмен попросила генпрокурора проинформировать ее о результатах проверки и принятых мерах реагирования по 6 апреля 2018 года.

Фикрат Гусейнов (Гусейнли) - известный азербайджанский журналист и правозащитник. В течение последних полутора лет независимые и оппозиционные СМИ в Азербайджане является объектом репрессий со стороны власти, которая таким образом пытается заставить прекратить критику уже более десятка независимых и оппозиционных журналистов, причем некоторые из этих людей также подвергались физическим нападениям со стороны неустановленных лиц. После майского визита в Азербайджан Рабочая группа ООН по произвольным задержаниям заявила, что в стране продолжаются такие задержания правозащитников, журналистов, политических и религиозных лидеров.

Из дела Фикрата Гусейнова известно, что 14 октября 2017 он был задержан Государственной пограничной службой Украины в Международном аэропорту "Борисполь", а 17 октября - арестован Бориспольским районным судом на 18 суток, с целью дальнейшей экстрадиции.

За неделю до задержания, 6 октября 2017 года, Фикрат Гусейнов без проблем прилетел в Украину с целью открытия украинского отделения оппозиционного азербайджанского спутникового телеканала Turan.TV. По словам Гусейнова, в течение всего времени пребывания в Украине он видел, как за ним наблюдают спецслужбы. Как оказалось, в международный розыск он был объявлен во время пребывания в Украине на запрос Республики Азербайджан.

Власти этого государства заявляют, что Гусейнов в 2008 году оставил страну с целью организации нелегальной миграции отдельных граждан из Республики Азербайджан. На самом деле господин Гусейнов оказался за пределами Азербайджана после того, как его похитили, жестоко избили и ранили ножом в шею. Расследование этого факта было замято, однако обстоятельства этого дела были включены в текст Резолюции ПАСЕ №1505 (2006) по оспариванию полномочий парламентской делегации Азербайджана.

27 октября 2017 Фикрат Гусейнов был освобожден из-под стражи Шевченковским районным судом г. Киева на поруки народного депутата, председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам культуры и духовности Николая Княжицкого и директора адвокационного центра Украинского Хельсинского союза по правам человека Бориса Захарова. Паспорт гражданина Нидерландов (азербайджанский правозащитник получил статус беженца и гражданство этого государства) незаконно удерживался прокуратурой Украины и по решению суда документ был удален.

По информации, полученной официально от Департамента международного полицейского сотрудничества НПУ, Фикрат Гусейнов был удален из списков разыскиваемых Интерполом лиц, поскольку запрос Азербайджанской Республики не отвечал Конституции Интерпола.

По словам самого азербайджанского оппозиционного журналиста, 5 марта 2018 его пытались похитить в Киеве.