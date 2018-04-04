Олимпийская чемпионка сожалеет, что украинцам запретили выступать в России
Об этом она заявила после возвращения из Сеула, где саблистка выиграла золотую награду на этапе Гран-при.
"На третий этап Гран-при мы, к сожалению, не поедем, потому что он будет проводиться в Москве. Мы столько лет ездили на "Московскую саблю" - это традиционный турнир, на котором я столько раз побеждала. В этом году у меня была возможность выиграть Гран-при. Но теперь у меня ее нет. Я считаю, что нам, наоборот, нужно туда ездить и доказывать, что мы лучшие, как я делала в прошлые годы. Но было принято решение, к которому мы должны прислушаться", - сказала Харлан.
14 марта Министерство молодежи и спорта запретило украинским спортсменам принимать участие в любых соревнованиях на территории России.
В конце марта после многочисленных призывов бойкотировать этап Кубка мира по биатлону в Тюмени в Россию не поехала сборная Украины по биатлону.
В финальном поединке этапа Гран-при в Сеуле Ольга Харлан победила Анну Мартон из Венгрии, которая занимает в мировом рейтинге второе место среди саблисток.
Харлан стала олимпийской чемпионкой в Пекине в 2008 году, победив вместе с Галиной Пундик, Еленой Хомровой и Ольгой Жовнир в командных соревнованиях.
Читайте также
-
16 марта, 2018 Виталий Портников: военный переворот - не фантастика
-
18 марта, 2018 "Савченко развели, как лоха", - криминалист
-
15 марта, 2018 Виталий Портников: мафия уже на пороге Украины
-
-
Читайте также
-
18 марта, 2018 "Савченко развели, как лоха", - криминалист
-
15 марта, 2018 Виталий Портников: мафия уже на пороге Украины
-