Олимпийская чемпионка сожалеет, что украинцам запретили выступать в России

4 апреля, 2018, 12:10

Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан выразила сожаление, что украинцам запретили выступать на соревнованиях в России

Об этом она заявила после возвращения из Сеула, где саблистка выиграла золотую награду на этапе Гран-при.

"На третий этап Гран-при мы, к сожалению, не поедем, потому что он будет проводиться в Москве. Мы столько лет ездили на "Московскую саблю" - это традиционный турнир, на котором я столько раз побеждала. В этом году у меня была возможность выиграть Гран-при. Но теперь у меня ее нет. Я считаю, что нам, наоборот, нужно туда ездить и доказывать, что мы лучшие, как я делала в прошлые годы. Но было принято решение, к которому мы должны прислушаться", - сказала Харлан.

14 марта Министерство молодежи и спорта запретило украинским спортсменам принимать участие в любых соревнованиях на территории России.

В конце марта после многочисленных призывов бойкотировать этап Кубка мира по биатлону в Тюмени в Россию не поехала сборная Украины по биатлону.

В финальном поединке этапа Гран-при в Сеуле Ольга Харлан победила Анну Мартон из Венгрии, которая занимает в мировом рейтинге второе место среди саблисток.

Харлан стала олимпийской чемпионкой в Пекине в 2008 году, победив вместе с Галиной Пундик, Еленой Хомровой и Ольгой Жовнир в командных соревнованиях.