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Новый клип от украинки Саши Самсоновой. На этот раз - для американского певца Gallant

Режиссер Саша Самсонова сняла видеоролик для известного американского певца Gallant на песню Gentleman

Видео опубликовали на YouTube-канале.

В минималистичном ролике к песне Gentleman есть только сам певец Gallant. В видео он раздет по пояс. Рельефность и мускулатуру исполнителя подчеркивает тусклый синий свет, а сам музыкант эффектно двигается под музыку своего трека.

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