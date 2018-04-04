Новый клип от украинки Саши Самсоновой. На этот раз - для американского певца Gallant

4 апреля, 2018, 16:16

Режиссер Саша Самсонова сняла видеоролик для известного американского певца Gallant на песню Gentleman

Видео опубликовали на YouTube-канале.

В минималистичном ролике к песне Gentleman есть только сам певец Gallant. В видео он раздет по пояс. Рельефность и мускулатуру исполнителя подчеркивает тусклый синий свет, а сам музыкант эффектно двигается под музыку своего трека.