Норвегия выделит Украине 3,6 млн евро
4 апреля, 2018, 10:27
Норвегия выделит 3,6 млн евро на реализацию Плана действий Совета Европы для Украины
Об этом сообщили в Совете Европы, передает "Укринформ".
"Правительство Норвегии приняло новое обязательство о нецелевом добровольном взносе в сумме 34 млн норвежских крон (3,6 млн евро) для реализации Плана действий Совета Европы для Украины на 2018-2021 годы", - говорится в сообщении.
Постоянный представитель Норвегии в Совете Европы посол Элизабет Валаас подчеркнула на поддержке усилий Украины в воплощении реформ.
"Норвегия имеет твердую политическую и финансовую приверженность деятельности Совета Европы по поводу сотрудничества с Украиной, направленную на поддержку реформ", - сказала Валаас.
- Напомним, 21 февраля, Комитет министров Совета Европы утвердил план действий для Украины на 2018-2021 годы с бюджетом в 29,5 млн евро.
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