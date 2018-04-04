Норвегия выделит Украине 3,6 млн евро

4 апреля, 2018, 10:27

Норвегия выделит 3,6 млн евро на реализацию Плана действий Совета Европы для Украины

Об этом сообщили в Совете Европы, передает "Укринформ".

"Правительство Норвегии приняло новое обязательство о нецелевом добровольном взносе в сумме 34 млн норвежских крон (3,6 млн евро) для реализации Плана действий Совета Европы для Украины на 2018-2021 годы", - говорится в сообщении.

Постоянный представитель Норвегии в Совете Европы посол Элизабет Валаас подчеркнула на поддержке усилий Украины в воплощении реформ.

"Норвегия имеет твердую политическую и финансовую приверженность деятельности Совета Европы по поводу сотрудничества с Украиной, направленную на поддержку реформ", - сказала Валаас.