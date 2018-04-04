Ночью в Харькове столкнулись авто и карета "скорой": двое погибших, есть раненые

4 апреля, 2018, 08:38

В Харькове автомобиль столкнулся с каретой скорой помощи, в результате чего погибло двое людей, еще три человека получили ранения

Об этом сообщает пресс-центр Главного управления Нацполиции Харьковской области.

В полиции рассказали, что инцидент произошел около 22:25 на улице Деревянко перед Алексеевским мостом в Шевченковском районе города.

По предварительным данным, водитель автомобиля "Славута" во время движения зацепил легковушки "Део Ланос" и "Шевроле" и выехал на встречную полосу. В результате он столкнулся с машиной скорой помощи.

"В результате ДТП на месте погибли мужчина и женщина - водитель и пассажир "Славуты". Трое человек, находившихся в "скорой", предварительно фельдшер, врач и пациент, получили различные травмы", - подчеркнули в ведомстве.

Сейчас правоохранители работают на месте событий, где устанавливают все обстоятельства аварии, а также имена погибших и пострадавших.