Ночью в Харькове столкнулись авто и карета "скорой": двое погибших, есть раненые
Об этом сообщает пресс-центр Главного управления Нацполиции Харьковской области.
В полиции рассказали, что инцидент произошел около 22:25 на улице Деревянко перед Алексеевским мостом в Шевченковском районе города.
По предварительным данным, водитель автомобиля "Славута" во время движения зацепил легковушки "Део Ланос" и "Шевроле" и выехал на встречную полосу. В результате он столкнулся с машиной скорой помощи.
"В результате ДТП на месте погибли мужчина и женщина - водитель и пассажир "Славуты". Трое человек, находившихся в "скорой", предварительно фельдшер, врач и пациент, получили различные травмы", - подчеркнули в ведомстве.
Сейчас правоохранители работают на месте событий, где устанавливают все обстоятельства аварии, а также имена погибших и пострадавших.
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