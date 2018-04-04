Не выходя из дома: Украина будет открывать визы для иностранцев по интернету
Об этом сообщает пресс-служба МИД.
E-Виза - новейший проект, который позволит проводить максимально упрощенный процесс получения е-Визы и осуществлять эффективный миграционный контроль
Для оформления е-Визы иностранцам необходимо осуществить несколько простых шагов не выходя из дома: заполнить анкету онлайн, скачать сканированные копии необходимых документов, оплатить на сайте банковской картой (платежных систем MasterCard Worldwide или Visa International) и распечатать полученную на электронный адрес электронную визу.
Оформить визу можно через сайт evisa.mfa.gov.иаю
Преимущества е-Виза:
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дистанционная подача документов в любое удобное время и получение е-Визы без необходимости посещения консульского учреждения;
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возможность онлайн-отслеживания состояния оформления е-Визы;
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централизованное оформление всех е-Виз в МИД Украины;
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постоянная информационная поддержка заявителей на evisa@mfa.gov.ua;
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время оформления - 9 рабочих дней;
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стоимость - 65 долл. США;
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срок действия - разовая до 30 дней.
е-Визы вводятся для граждан следующих государств:
Австралия, Антигуа и Барбуда, Багамские Острова, Барбадос, Бахрейн, Боливия, Бутан, Вануату, Гаити, Гватемала, Гондурас, Гренада, Доминика, Доминикана, Индонезия, Камбоджа, Катар, Коста-Рика, Кувейт, Лаос, Маврикий, Малайзия, Мальдивы, Мексика, Микронезия, Мьянма, Непал, Никарагуа, Новая Зеландия, Оман, Палау, Перу, Сальвадор, Самоа, Саудовская Аравия, Сейшельские Острова, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсия, Сингапур, Суринам, Таиланд, Тимор-Лешти, Тринидад и Тобаґо, Тувалу, Фиджи, Ямайка.
Введение е-Визы будет способствовать существенному упрощению визовых формальностей для желающих посетить Украину с целью туризма или бизнеса и является прогрессивным шагом на пути развития миграционно-визовой сфере.
- Ранее в МИД сообщали, что Украина готовится к внедрению электронных виз, однако не планирует уменьшать количество работников МИД в аэропортах.
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