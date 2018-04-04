Не выходя из дома: Украина будет открывать визы для иностранцев по интернету

4 апреля, 2018, 18:46

Консульская служба МИД начинает оформление электронных виз для въезда в Украину

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

E-Виза - новейший проект, который позволит проводить максимально упрощенный процесс получения е-Визы и осуществлять эффективный миграционный контроль

Для оформления е-Визы иностранцам необходимо осуществить несколько простых шагов не выходя из дома: заполнить анкету онлайн, скачать сканированные копии необходимых документов, оплатить на сайте банковской картой (платежных систем MasterCard Worldwide или Visa International) и распечатать полученную на электронный адрес электронную визу.

Оформить визу можно через сайт evisa.mfa.gov.иаю

Преимущества е-Виза:

дистанционная подача документов в любое удобное время и получение е-Визы без необходимости посещения консульского учреждения;

возможность онлайн-отслеживания состояния оформления е-Визы;

централизованное оформление всех е-Виз в МИД Украины;

постоянная информационная поддержка заявителей на evisa@mfa.gov.ua;

время оформления - 9 рабочих дней;

стоимость - 65 долл. США;

срок действия - разовая до 30 дней.

е-Визы вводятся для граждан следующих государств:

Австралия, Антигуа и Барбуда, Багамские Острова, Барбадос, Бахрейн, Боливия, Бутан, Вануату, Гаити, Гватемала, Гондурас, Гренада, Доминика, Доминикана, Индонезия, Камбоджа, Катар, Коста-Рика, Кувейт, Лаос, Маврикий, Малайзия, Мальдивы, Мексика, Микронезия, Мьянма, Непал, Никарагуа, Новая Зеландия, Оман, Палау, Перу, Сальвадор, Самоа, Саудовская Аравия, Сейшельские Острова, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсия, Сингапур, Суринам, Таиланд, Тимор-Лешти, Тринидад и Тобаґо, Тувалу, Фиджи, Ямайка.

Введение е-Визы будет способствовать существенному упрощению визовых формальностей для желающих посетить Украину с целью туризма или бизнеса и является прогрессивным шагом на пути развития миграционно-визовой сфере.