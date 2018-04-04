NASA раздает “горящие билеты” на Солнце

4 апреля, 2018, 19:50

NASA приглашает каждого желающего отправить свое имя к Солнцу

Об этом сообщает пресс-служба NASA.

По замыслу, имена поместят на микрочип, который будет находиться на борту исторической миссии Parker Solar Probe. Этот космический корабль направится к Солнцу, где ему придется выдержать бешеную радиацию и жгучую атмосферу звезды.

"Этот зонд полетит в регион, который человечество никогда ранее не исследовало. Эта миссия будет отвечать на вопросы, которые ученые стремились раскрыть в течение 6 десятилетий", - пояснил представитель NASA Томас Зурбухен.

Отправить свое имя может каждый желающий, однако заявки принимают до 27 апреля. После регистрации, на почту придет "золотой билет", подтверждающий путешествие к Солнцу.