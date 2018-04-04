Нападение на штаб-квартиру YouTube: женщина подстрелила 3 человек, а потом убила себя
Об этом сообщает издание Reuters.
По данным правоохранителей, женщина зашла во внутренний дворик на кампусе, где была столовая, и начала стрельбу.
Полиция до сих пор не идентифицировала нападавшую и не знает, какими могли быть ее мотивы. Тем временем ряд СМИ выдвигают свои версии, ссылаясь на внутренние источники в правоохоронных органах. Так, кое-кто говорит, что она целилась в своего парня из-за ссоры.
Другой источник отметил, что подозреваемой от 35 до 40 лет, она из Южной Калифорнии, впрочем какой-то явной связи с YouTube не имеет.
Тем временем представитель государственной службы безопасности США в комментарии Reuters отметил, что пока полиция не видит связи этой атаки с терроризмом.
Трех людей, которые получили пулевые ранения, отвезли в больницу Сан-Франциско. Медики говорят, что 36-летний мужчина находится в критическом состоянии, 32-летняя женщина - в тяжелом состоянии и еще одна 27-летняя женщина - в удовлетворительном состоянии.
Четвертого пострадавшего отвезли в местную больницу с травмой голеностопного сустава, которую лицо получило, когда убегало с места стрельбы.
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