Нападение на штаб-квартиру YouTube: женщина подстрелила 3 человек, а потом убила себя

4 апреля, 2018, 07:20

Неизвестная женщина открыла огонь из пистолета на территории штаб-квартиры компании YouTube в Сан-Франциско, в результате чего ранила трех человек, а потом убила себя

Об этом сообщает издание Reuters.

По данным правоохранителей, женщина зашла во внутренний дворик на кампусе, где была столовая, и начала стрельбу.

Полиция до сих пор не идентифицировала нападавшую и не знает, какими могли быть ее мотивы. Тем временем ряд СМИ выдвигают свои версии, ссылаясь на внутренние источники в правоохоронных органах. Так, кое-кто говорит, что она целилась в своего парня из-за ссоры.

Другой источник отметил, что подозреваемой от 35 до 40 лет, она из Южной Калифорнии, впрочем какой-то явной связи с YouTube не имеет.

Тем временем представитель государственной службы безопасности США в комментарии Reuters отметил, что пока полиция не видит связи этой атаки с терроризмом.

Трех людей, которые получили пулевые ранения, отвезли в больницу Сан-Франциско. Медики говорят, что 36-летний мужчина находится в критическом состоянии, 32-летняя женщина - в тяжелом состоянии и еще одна 27-летняя женщина - в удовлетворительном состоянии.

Четвертого пострадавшего отвезли в местную больницу с травмой голеностопного сустава, которую лицо получило, когда убегало с места стрельбы.