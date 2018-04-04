НАБУ проверит, получала ли Тимошенко деньги от Каддафи, - Арьев

4 апреля, 2018, 19:01

НАБУ начало проверку информации о финансировании избирательной кампании 2010 года главы партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко ливийским диктатором Муаммаром Каддафи

Об этом сообщил в Facebook нардеп Владимир Арьев.

"НАБУ начало проверку по информации о финансировании избирательной кампании Ю.Тимошенко 2010 года ливийским диктатором Муаммаром Каддафи. Вопрос только будут ли соответствующие запросы направлены в правоохранительные органы Ливии для получения информации от живых членов семьи Каддафи?”, - подписал фото Арьев.