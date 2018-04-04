НАБУ проверит, получала ли Тимошенко деньги от Каддафи, - Арьев
4 апреля, 2018, 19:01
НАБУ начало проверку информации о финансировании избирательной кампании 2010 года главы партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко ливийским диктатором Муаммаром Каддафи
Об этом сообщил в Facebook нардеп Владимир Арьев.
"НАБУ начало проверку по информации о финансировании избирательной кампании Ю.Тимошенко 2010 года ливийским диктатором Муаммаром Каддафи. Вопрос только будут ли соответствующие запросы направлены в правоохранительные органы Ливии для получения информации от живых членов семьи Каддафи?”, - подписал фото Арьев.
- Напомним, арабское издание Asharq Al-Awsat сообщало, что Каддафи потратил 4 млн евро на президентскую кампанию Тимошенко в 2010 году.
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