 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

НАБУ проверит, получала ли Тимошенко деньги от Каддафи, - Арьев

НАБУ начало проверку информации о финансировании избирательной кампании 2010 года главы партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко ливийским диктатором Муаммаром Каддафи

Об этом сообщил в Facebook нардеп Владимир Арьев.

"НАБУ начало проверку по информации о финансировании избирательной кампании Ю.Тимошенко 2010 года ливийским диктатором Муаммаром Каддафи. Вопрос только будут ли соответствующие запросы направлены в правоохранительные органы Ливии для получения информации от живых членов семьи Каддафи?”, - подписал фото Арьев.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

5 апреля, 2018 четверг

4 апреля, 2018 среда

больше новостей

5 апреля, 2018 четверг

4 апреля, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать