На Одесчине селяне пытались расправиться с подозреваемыми в убийстве

4 апреля, 2018, 19:33

В селе Виноградовка Болградского района Одесской области во время следственных действий по факту умышленного убийства группа возмущенных жителей пыталась совершить самосуд над подозреваемыми

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

Сотрудники полиции попытались убедить граждан не нарушать закон. Присутствующие проигнорировали их слова и продолжили бросаться на подследственных с угрозами.

Для пресечения противоправных действий один из правоохранителей несколько раз выстрелил вверх из автомата Калашникова. От выстрелов никто не пострадал.

Сейчас инцидент исчерпан. Ситуация стабилизирована. По данному факту продолжается проверка.