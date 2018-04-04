На Донбассе увеличилось количество обстрелов, ранен боец ВСУ
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.
На Донецком направлении позиции возле Опытного накрыли огнем из 82-мм миномета, а вблизи Авдеевки, Песков, Водяного и Пищевика - из гранатометов.
Оккупанты били вблизи Широкиного, Водяного и шахты Бутовка из снайперского и стрелкового оружия, а крупнокалиберные пулеметы использовали близ Каменки, Павлополя и Марьинки.
Позиции в районе Красногоровки, Марьинки, Авдеевки, Невельского и Павлополя также попали под обстрелы из стрелкового оружия.
На Луганском направлении из 82-мм минометов российские наемники вели огонь по нашим укреплениям вблизи Луганского, а из гранатометов - в районе населенного пункта Новоалександровка.
"В результате вражеских обстрелов один наш военнослужащий получил ранение. Его доставили в лечебное учреждение и оказана необходимая медицинская помощь", - подытожили в штабе.
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