На Донбассе увеличилось количество обстрелов, ранен боец ВСУ

4 апреля, 2018, 07:39

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска продолжали нарушать "пасхальное перемирие" и 24 раза открывали огонь по позициям украинской армии, один военный получил ранения

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

На Донецком направлении позиции возле Опытного накрыли огнем из 82-мм миномета, а вблизи Авдеевки, Песков, Водяного и Пищевика - из гранатометов.

Оккупанты били вблизи Широкиного, Водяного и шахты Бутовка из снайперского и стрелкового оружия, а крупнокалиберные пулеметы использовали близ Каменки, Павлополя и Марьинки.

Позиции в районе Красногоровки, Марьинки, Авдеевки, Невельского и Павлополя также попали под обстрелы из стрелкового оружия.

На Луганском направлении из 82-мм минометов российские наемники вели огонь по нашим укреплениям вблизи Луганского, а из гранатометов - в районе населенного пункта Новоалександровка.

"В результате вражеских обстрелов один наш военнослужащий получил ранение. Его доставили в лечебное учреждение и оказана необходимая медицинская помощь", - подытожили в штабе.