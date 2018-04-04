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Мышцы, сила и гибкость: Фотограф "раздел" спортсменов и показал их тела в движении (18+)

Британский фотограф Марк Руддик устроил спортсменам фотосессию, чтобы показать их силу и мастерство

Снимки проекта Athletic Implied Nudes автор опубликовал на своем сайте.

Чтобы привлечь внимание именно к телам спортсменов, Марк выбрал однотонные, темные фоны, тяжелое освещение. Все снимки он сделал черно-белыми, чтобы сконцентрировать внимание на рельефе тел атлетов.

Марк Руддик разработал специальную технику для этой фотосессии. Он устроил все так, чтобы делать четкие снимки при высокой скорости. Таким образом актеру удалось “заморозить” спортсменов в движении.

Каждый из участников фотосессии представлял свой вид спорта: от боевых искусств до метания копья и бокса.

Эти фотографии Марк делал на протяжении нескольких лет: за это время перед его кадром позировали спортсмены из США, Великобритании и Канады.

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