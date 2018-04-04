Лига Европы: где и когда смотреть матчи 1/4 финала
5 апреля, 2018, 08:00
Сегодня состоятся первые четвертьфинальные матчи Лиги Европы
Украинские телезрители увидят две четвертьфинальные игры в прямой трансляции.
22:05 - "Арсенал" (Англия) - ЦСКА (Россия), "Футбол 1"
22:05 - "Лейпциг" (Германия) - "Марсель" (Франция), "Футбол 2"
22:05 - "Атлетико" (Испания) - "Спортинг" (Португалия)
22:05 - "Лацио" (Италия) - "Зальцбург" (Австрия)
- Последним представителем Украины в Лиге Европы было киевское "Динамо", которое в 1/8 финала не справился с "Лацио".
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