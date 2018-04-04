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Лига чемпионов: где и когда смотреть матчи 1/4 финала


фото: uefa.com
Сегодня в первых матчах 1/4 финала "Барселона" принимает "Рому", а "Ливерпуль" играет против "Манчестер Сити"

Украинские телезрители увидят оба матча в прямой трансляции.

21:45 - "Ливерпуль" (Англия) - "Манчестер Сити" (Англия), "Футбол 1"

21:45 - "Барселона" (Испания) - "Рома" (Италия), "Футбол 2"

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