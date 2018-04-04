Лига чемпионов: где и когда смотреть матчи 1/4 финала
4 апреля, 2018, 13:43
Сегодня в первых матчах 1/4 финала "Барселона" принимает "Рому", а "Ливерпуль" играет против "Манчестер Сити"
Украинские телезрители увидят оба матча в прямой трансляции.
21:45 - "Ливерпуль" (Англия) - "Манчестер Сити" (Англия), "Футбол 1"
21:45 - "Барселона" (Испания) - "Рома" (Италия), "Футбол 2"
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- 3 апреля в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов испанский "Реал" победил в гостях итальянский "Ювентус" со счетом 3:0.
- Дубль сделал Криштиану Роналду, который забил второй гол невероятным ударом в падении через себя.
- В другом четвертьфинале немецкая "Бавария" обыграла на выезде испанскую "Севилью" - 2:1.
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