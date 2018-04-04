Конечности бывают холодными не только из-за кровообращения. Это может быть феномен Рейно

4 апреля, 2018, 14:00

Врачи рассказали, что руки и ноги могут быть холодными из-за малоизвестного феномена Рейно

Об этом пишет Нuffingtonpost.

Сосудистый кардиолог сердечно-сосудистого центра Мичиганского университета Джефри Барнс рассказал, что при феномене Рейно конечности становятся холодными - кровеносные сосуды очень сильно реагируют на холод или эмоциональный стресс. Поэтому пальцы становятся ледяными и могут бледнеть или краснеть.

Этот феномен иногда возникает вследствие курения, травмы рук или ног или болезней, связанных с артериями или синдромом запястного канала.

Последний возникает из-за сдавливания срединного нерва в лучезапястном канале и сопровождается чувством онемения и покалывания в пальцах.

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Обычно феномен вызывает только дискомфорт и не опасен. Но если симптомы обостряются, следует обратиться к врачу.

"Важно проконсультироваться с вашим доктором о холодных руках или ногах, если вы начинаете видеть язвы на коже или если холод не позволяет приготовить пищу, водить машину, одеться и т.д., - говорит врач Джеффри Барнс.