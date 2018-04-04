Холодницкий заявил о возобновлении расследования квартиры депутата Лещенко

4 апреля, 2018, 13:46

В Единый реестр досудебного расследований внесли дело о покупке народным депутатом Сергеем Лещенко квартиры в центре столицы

Об этом заявил глава САП Назар Холодницкий, передает Еспресо.TV.

Во время заседания Верховной Рады нардеп Сергей Лещенко спросил Холодницкого, являются ли правдивыми сообщения СМИ о содержании встреч с застройщиками города Вишневое.

В ответ специализированный прокурор напомнил о деле квартиры Лещенко за $350 тысяч.

"Меня называют "не таким", потому что я был против, чтобы какая-то аналитическая справка заменила уголовное производство по вашей квартире”, - ответил прокурор Лещенко.

Холодницкий добавил, что это дело с опозданием добавили в ЕРДР, однако “лучше поздно, чем никогда".

"Я жду от следствия, чем оно закончится. Потому анализ доходов и расходов не позволяет вам приобрести квартиру в центре Киева", - отметил специализированный прокурор.