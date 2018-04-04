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Холодницкий заявил о возобновлении расследования квартиры депутата Лещенко

В Единый реестр досудебного расследований внесли дело о покупке народным депутатом Сергеем Лещенко квартиры в центре столицы

Об этом заявил глава САП Назар Холодницкий, передает Еспресо.TV.

Во время заседания Верховной Рады нардеп Сергей Лещенко спросил Холодницкого, являются ли правдивыми сообщения СМИ о содержании встреч с застройщиками города Вишневое.

В ответ специализированный прокурор напомнил о деле квартиры Лещенко за $350 тысяч.

"Меня называют "не таким", потому что я был против, чтобы какая-то аналитическая справка заменила уголовное производство по вашей квартире”, - ответил прокурор Лещенко.

Холодницкий добавил, что это дело с опозданием добавили в ЕРДР, однако “лучше поздно, чем никогда".

"Я жду от следствия, чем оно закончится. Потому анализ доходов и расходов не позволяет вам приобрести квартиру в центре Киева", - отметил специализированный прокурор.

  • Напомним, 6 сентября 2016 года стало известно, что Лещенко приобрел элитную квартиру в центре Киева.
  • Лещенко на своей странице в Facebook писал, что часть требуемой суммы на квартиру ему дала его сожительница Анастасия Топольская. Однако в договоре цена квартиры Лещенко занижена на 2,2 млн и не упоминаются деньги Топольской.
  • 7 сентября народный депутат Сергей Лещенко обратился с призывом к НАПК и НАБУ сделать проверку приобретения им жилья.
  • 16 сентября НАБУ завершило информационно-аналитическую проверку законности источников приобретения Лещенко квартиры.
  • НАПК установило, что при покупке квартиры общей площадью 192 кв. м и стоимостью 7 млн 550 тыс. гривень в новом доме в историческом центре Киева Лещенко получил подарок, стоимость которого в 1307,43 раз превысила минимальную заработную плату (общая сумма скидки составила 1 млн 801 тыс. 648 гривень).
  • Лещенко 30 ноября находился в НАПК, где ему пытались вручить протокол о совершении им административного правонарушения.
  • 6 декабря Лещенко сбежал от представителя НАПК Андрея Козловского, который в кулуарах Рады пытался зачитать нардепу админпротокол.
  • В назначенное судом заседание 29 декабря Лещенко не появился.
  • 24 января Генпрокуратура напомнила народному депутату Украины Сергею Лещенко о необходимости прибыть на вызов в суд.
  • 15 февраля Печерский райсуд Киева принял решение о закрытии административного дела.
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