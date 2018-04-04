Холодницкий рассказал Ляшко, чего ему не хватает для счастья
Об этом Холодницкий сказал в Верховной Раде в ответ на вопрос нардепа Олега Ляшко, передает Еспресо.TV.
"Звание генерала вы в 30 лет получили, звание заслуженного юриста непонятно за что из рук президента Порошенко получили, своих друзей-бизнесменов консультируете в своем кабинете. Чего вам не хватает для полного счастья?" - спросил Ляшко.
"Мне для полного счастья не хватает дома в Козине и везения в лотерее, Олег Валерьевич", - ответил Холодницкий.
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Таким образом, руководитель САП намекнул Ляшко на данные его декларации, в которой он объяснил происхождение части средств тем, что трижды выиграл в лотерею, а также на то, что нардеп получил право собственности на жилой дом в Козине под Киевом площадью 357 кв. м и стоимостью 11,2 млн грн и на земельный участок площадью более 6500 кв. м в этом же населенном пункте.
- Напомним, 20 марта в рабочем кабинете Холодницкого обнаружили скрытые средства прослушивания. Впоследствии глава САП подтвердил эту информацию.
- Гепрокурор Юрий Луценко признал прослушивание кабинета Холодницкого и рассказал, что ГПУ и НАБУ проводили следственные действия в отношении руководителя САП.
- 30 марта Холодницкий не пришел на допрос в Генпрокуратуру.
- В ГПУ рассказали, что дело, в котором фигурирует Холодницкий, расследуют уже полгода.
- 30 марта Луценко обратился в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров с просьбой об увольнении Холодницкого с должности.
- В Еврокомиссии отреагировали на конфликт между руководителем НАБУ Артемом Сытником и Холодницким.
- Холодницкий пришел на допрос ГПУ, но отказался от участия в следственных действиех.
- Холодницкий в Раде отказался дать содержательные объяснения народным депутатам и назвал "игрой на публику" опубликованные НАБУ аудиозаписи из его кабинета.
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