Холодницкий рассказал Ляшко, чего ему не хватает для счастья

4 апреля, 2018, 13:46

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что для полного счастья ему не хватает "дома в Козине и везения в лотереи"

Об этом Холодницкий сказал в Верховной Раде в ответ на вопрос нардепа Олега Ляшко, передает Еспресо.TV.

"Звание генерала вы в 30 лет получили, звание заслуженного юриста непонятно за что из рук президента Порошенко получили, своих друзей-бизнесменов консультируете в своем кабинете. Чего вам не хватает для полного счастья?" - спросил Ляшко.

"Мне для полного счастья не хватает дома в Козине и везения в лотерее, Олег Валерьевич", - ответил Холодницкий.

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Таким образом, руководитель САП намекнул Ляшко на данные его декларации, в которой он объяснил происхождение части средств тем, что трижды выиграл в лотерею, а также на то, что нардеп получил право собственности на жилой дом в Козине под Киевом площадью 357 кв. м и стоимостью 11,2 млн грн и на земельный участок площадью более 6500 кв. м в этом же населенном пункте.