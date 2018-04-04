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Холодницкий отказался давать содержательные объяснения депутатам ВР: "Все расскажу на комиссии"

Руководитель САП Назар Холодницкий прибыл в сессионный зал Верховной Рады, где должен был отчитываться перед народными депутатами по поводу скандала с прослушиванием его кабинета детективами НАБУ

На вопрос народных депутатов по поводу достоверности тех диалогов, которые были озвучены ранее, в частности, относительно дела Супрун и возможных внепроцесуальных отношений со свидетелями и лицами, в отношении которых проводились следственные действия, ответов руководитель САП не предоставил, сообщает Еспресо.TV.

Холодницкий отказался говорить по существу вопросов, заявив, что все ответы даст лишь Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров (КДКП).

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