Как в Украине сократили количество убийств и угонов авто и улучшили доверие к полиции. Статистика от Авакова

4 апреля, 2018, 17:25

В 2017 году количество умышленных убийств в Украине уменьшилось на 10% по сравнению с предыдущим годом, а раскрываемость этих преступлений возросла на 6%

Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков, передает Лига.net.

"О статистике. Возьмем жесткий параметр - количество умышленных убийств и их раскрытие, потому что здесь ничего нельзя приписать, труп, извините, не нарисуешь и не сотрешь. В 2017 году количество умышленных убийств сократилось на 10% по сравнению с предыдущим годом - с 1 726 до 1 551. Это наименьший показатель за последние годы. Раскрываемость по этому типу преступлений составляет 89%. В 2016 году была 83% ", - сказал Аваков.

Министр добавил, что в прошлом году сократилось на 27% количество угонов автомобилей.

"Сокращение количества угонов: 2016 - 12 105 случаев, 2017 - 8 824", - рассказал глава МВД.

Аваков также привел данные Центра Разумкова по состоянию на март 2018 года, согласно которым уровень доверия граждан к правоохранительным органам составляет 52% для Нацгвардии, 50% для ГСЧС, 46% для Госпогранслужбы, 39% для Нацполиции и 40% для Департамента патрульной полиции.

При этом министр отметил, что по состоянию на конец 2013 уровень доверия к правоохранителям достигал нижней граничной отметки в 0,8%.

Кроме того, Аваков отметил, что согласно ежегодному отчету Института Фрейзера, показатель "надежность полиции" за период 2016-2017 вырос в 1,5 раза.