Как Роналду забил невероятный гол в ворота "Ювентуса"
4 апреля, 2018, 10:35
Форвард "Реала" Криштиану Роналду забил фантастический по красоте гол в Лиге чемпионов
Роналду сделал в ворота Джанлуиджи Буффона дубль. Второй гол португальца оказался чрезвычайно эффектным - лидер "Реала" поразил ворота в падении ударом через себя.
I just gave #Ronaldo a standing ovation in my living room after seeing this beautiful goal. Unbelievable pic.twitter.com/KsuCJ8mHf6— Trey Wallace (@TreyW_SEC) 4 апреля 2018 г.
- "Реал" победил в Турине "Ювентус" со счетом 3:0 и фактически гарантировал себе место в полуфинале лиги чемпионов.
- В другом матче 3 апреля немецкая "Бавария" выиграла на выезде у испанской "Севильи".
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