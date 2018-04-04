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Как Роналду забил невероятный гол в ворота "Ювентуса"


фото: REUTERS
Форвард "Реала" Криштиану Роналду забил фантастический по красоте гол в Лиге чемпионов

Роналду сделал в ворота Джанлуиджи Буффона дубль. Второй гол португальца оказался чрезвычайно эффектным - лидер "Реала" поразил ворота в падении ударом через себя.

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