Кабмин во второй раз запустил конкурс на членов наблюдательного совета "Укрзализныци"

4 апреля, 2018, 13:27

Правительство перезапустило конкурс на должности членов наблюдательного совета монополиста “Укрзализныци”

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Кабинет министров Украины отменил конкурс по отбору кандидатов на должности независимых членов наблюдательного совета ПАО "Укрзализныця".

"Начинаем новый конкурс по новой процедуре с международными партнерами, все, как должно быть", - заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании Кабинета министров.

Как сообщалось, заявки на конкурс по отбору независимых членов НС "Укрзализныци", которые принимались до 20 ноября, подали более 50 претендентов. Министр инфраструктуры Владимир Омелян в середине декабря заявлял, что недоволен процессом отбора кандидатов.

"Список я видел, я недоволен. Это снова указывает на проблемы в государстве. Мы не способны набрать хотя бы шорт-лист качественных людей", - рассказал он в интервью.

Сообщается, правительство постановлением №190 от 21 марта 2018 утвердило новую процедуру отбора руководства крупнейших госпредприятий. В частности, Комитет по отбору был сокращен с 18 человек до восьми, из которых четыре - представители государства, а еще четыре - негосударственные эксперты с правом совещательного голоса, которых утверждает Кабмин.

Комитет принимает решение большинством минимум в три голоса. Согласно новой процедуры кандидатуры для комитета будет подбирать специально созданная комиссия, а не министерства и ведомства, как это было раньше. В ее состав входят пять членов, среди которых - 2 представителя секретариата Кабинета министров, по одному представителю от Минюста и органа управления, а также эксперт по подбору персонала.