Гребенщиков надеется, что ему позволят "донести музыку" в "ЛДНР" и оккупированный Крым

4 апреля, 2018, 17:42

Российский певец Борис Гребенщиков сказал, что не собирается нарушать законы Украины, России и других стран, но хочет везде выступать

Ранее певец Борис Гребенщиков в интервью российскому информагентству ТАСС заявил, что готов выступать в Крыму и на оккупированных территориях. По его мнению, это возможно, если все "грамотно" организовать.

После того как украинские СМИ раскритиковали певца, Гребенщиков попытался еще раз объяснить свою позицию.

"Мы не собираемся нарушать законов ни Украины, ни России, ни каких либо еще общепризнанных стран мирового сообщества", - сказал Гребенщиков. - "Мы признаем и уважаем также и Будапештский меморандум 1993-го года. С начала цивилизации достигаются договоренности между странами и народами, и пренебрегать этими договоренностями - значит расшатывать устои цивилизации".

В то же время певец уверен, что имеет право выступать в любом городе, в частности, на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и в аннексированном Крыму.

"Все люди имеют право слушать музыку, которая им нужна, а значит разумные политики любой страны, заботящиеся о своём народе, способны это признать и изобрести возможность донести музыку до людей. Вот наша точка зрения. Мы ждём возможности принести людям музыку и надеемся, что такая возможность будет Спасибо", - добавил Гребенщиков.