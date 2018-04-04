ГПУ параллельно расследовала дело Бубенчика и убийства майдановцев с 2014 года, - Горбатюк

4 апреля, 2018, 20:39

Генеральная прокуратура одновременно проводила расследование дела Ивана Бубенчика и погибших на Майдане, потому что эти дела "невозможно осуществлять отдельно"

Об этом сообщил глава управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк в эфире Еспресо.TV.

Дело Бубенчика расследовалось с 2014 года, как и дела о убийство протестующих на Майдане. По словам Горбатюка, эти расследования проходили параллельно, ведь их "невозможно осуществлять отдельно".

"В ходе расследования устанавливаются все обстоятельства для того, чтобы дать оценку. Если протестующий защищается от неправомерных нападений, это состояние необходимой обороны или крайней необходимости. Соответственно в этом случае уголовное дело закрывается”, - отметил Горбатюк.

Если же в ходе расследования установлено, что дело не содержит элементов самозащиты, тогда усматриваются признаки преднамеренного применения оружия против правоохранителей и умышленного убийства.

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Горбатюк подчеркнул, что он должен обеспечить объективное расследование, а дать оценку делу может только опираясь на доказательства.

"Не стоит вопрос любой ценой привлечь к ответственности любого. А вопрос как раз дать оценку на основании полных собранных доказательств. Есть много случаев, когда протестующие, защищаясь, наносили какие-то ранения правоохранителям”, - отметил Горбатюк.