ГПУ параллельно расследовала дело Бубенчика и убийства майдановцев с 2014 года, - Горбатюк
Об этом сообщил глава управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк в эфире Еспресо.TV.
Дело Бубенчика расследовалось с 2014 года, как и дела о убийство протестующих на Майдане. По словам Горбатюка, эти расследования проходили параллельно, ведь их "невозможно осуществлять отдельно".
"В ходе расследования устанавливаются все обстоятельства для того, чтобы дать оценку. Если протестующий защищается от неправомерных нападений, это состояние необходимой обороны или крайней необходимости. Соответственно в этом случае уголовное дело закрывается”, - отметил Горбатюк.
Если же в ходе расследования установлено, что дело не содержит элементов самозащиты, тогда усматриваются признаки преднамеренного применения оружия против правоохранителей и умышленного убийства.
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Горбатюк подчеркнул, что он должен обеспечить объективное расследование, а дать оценку делу может только опираясь на доказательства.
"Не стоит вопрос любой ценой привлечь к ответственности любого. А вопрос как раз дать оценку на основании полных собранных доказательств. Есть много случаев, когда протестующие, защищаясь, наносили какие-то ранения правоохранителям”, - отметил Горбатюк.
- Напомним, ранее ГПУ задержала Ивана Бубенчика, который заявлял, что во время Революции Достоинства стрелял из автомата по подразделениям "Беркута" и убил двух "беркутовцев".
- В ГПУ заявили, что закон об амнистии участников Революции Достоинства не может быть применен к подозреваемому в убийстве "беркутовцев" Ивану Бубенчику.
- 4 апреля генпрокурор Украины Юрий Луценко назвал неправильной квалификацию действий участника Революции Достоинства Ивана Бубенчика, подозреваемого в убийстве двух "беркутовцев". Луценко принял решение о замене группы прокуроров по данному эпизоду расследования, которую возглавит его заместитель Анжела Стрижевская.
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