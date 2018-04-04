ГПУ направила в суд дело судей, которые хотели дать взятку Холодницкому

4 апреля, 2018, 22:35

Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении судей Кировского райсуда Днипра, пытавшихся дать взятку руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому

Об этом написал в Facebook пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

Департамент по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры завершил досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению судей Кировского районного суда Днипра.

В сентябре 2017 года они пытались предоставить руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Холодницькому неправомерную выгоду за решение им вопроса о закрытии уголовного производства, по признакам уголовного правонарушения (преступления), предусмотренного ч. 4 ст. 369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу).

21 сентября указанных лиц задержали в служебном кабинете руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры после передачи части неправомерной выгоды в сумме $50 тыс.

По результатам досудебного расследования прокурор в уголовном производстве передал обвинительный акт в Шевченковский районный суд Киева для рассмотрения по сути.

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Справка: санкцией статьи, которая инкриминируется обвиняемым, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.