ГПУ направила в суд дело судей, которые хотели дать взятку Холодницкому
Об этом написал в Facebook пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.
Департамент по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры завершил досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению судей Кировского районного суда Днипра.
В сентябре 2017 года они пытались предоставить руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Холодницькому неправомерную выгоду за решение им вопроса о закрытии уголовного производства, по признакам уголовного правонарушения (преступления), предусмотренного ч. 4 ст. 369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу).
21 сентября указанных лиц задержали в служебном кабинете руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры после передачи части неправомерной выгоды в сумме $50 тыс.
По результатам досудебного расследования прокурор в уголовном производстве передал обвинительный акт в Шевченковский районный суд Киева для рассмотрения по сути.
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Справка: санкцией статьи, которая инкриминируется обвиняемым, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.
- 20 марта в рабочем кабинете Холодницкого обнаружили скрытые средства прослушивания.
- Впоследствии глава САП подтвердил эту информацию, а гепрокурор Юрий Луценко признал прослушку кабинета Холодницкого. Тогда он и рассказал, что ГПУ и НАБУ проводили следственные действия в отношении руководителя САП.
- В ГПУ рассказали, что дело, в котором фигурирует Холодницкий, расследуют уже полгода.
- 30 марта Луценко обратился в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров с просьбой об увольнении Холодницкого с должности.
- Председатель НАБУ Артем Сытник назвал расследование, из-за которых открыли дело против Холодницкого.
- Холодницкий в свою очередь рассказал, почему возникали проблемы между САП и НАБУ, а также требует обнародования всех записей, которые служили основанием для подачи на него дисциплинарной жалобы в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров.
- 4 апреля НАБУ обнародовало аудиозаписи, полученные благодаря прослушиванию кабинета Холодницкого.
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