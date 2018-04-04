Google обвиняют в пренебрежении христианами, и все из-за дудлов
Об этом пишет Daily Mail.
Консерваторы увидели в отсутствии праздничного дудла злой умысел и доказательство ненависти IT-корпорации к христианам.
Критики также отметили, что при этом Google выпускает дудлы к Рамадану или по случаю дня рождения малоизвестной персоны, поэтому, по их мнению, игнорирование крупнейшего христианского праздника не может быть случайным.
Некоторые пользователи с иронией отнеслись к ситуации, которая сложилась. "Какой прекрасный дудл, посвященный к пасхальному воскресенью. И тебе счастливой Пасхи, Google!"- расчувствовалась в своем блоге писательница Алана Мастражело.
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"Какой сегодня прекрасный дудл у Google, вдохновленный Христом! Благослови бог, счастливой Пасхи", - присоединилась к ней ведущая популярного блога.
Пользователи также вспомнили, что в последний раз заставка Пасхи была сделана в поисковике Google 18 лет назад - весной 2000 года.
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