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Google обвиняют в пренебрежении христианами, и все из-за дудлов

Пользователи соцсетей раскритиковали компанию Google за то, что ее представители не разработали пасхальную заставку (дудл) для своего поисковика

Об этом пишет Daily Mail.

Консерваторы увидели в отсутствии праздничного дудла злой умысел и доказательство ненависти IT-корпорации к христианам.

Критики также отметили, что при этом Google выпускает дудлы к Рамадану или по случаю дня рождения малоизвестной персоны, поэтому, по их мнению, игнорирование крупнейшего христианского праздника не может быть случайным.

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Некоторые пользователи с иронией отнеслись к ситуации, которая сложилась. "Какой прекрасный дудл, посвященный к пасхальному воскресенью. И тебе счастливой Пасхи, Google!"- расчувствовалась в своем блоге писательница Алана Мастражело.

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"Какой сегодня прекрасный дудл у Google, вдохновленный Христом! Благослови бог, счастливой Пасхи", - присоединилась к ней ведущая популярного блога.

Пользователи также вспомнили, что в последний раз заставка Пасхи была сделана в поисковике Google 18 лет назад - весной 2000 года.

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