Google Chrome сканирует все файлы на компьютере. Есть ли повод беспокоиться
Об этом пишет Motherboard.
В прошлом году во время очередного обновления Google встроила в свой браузер Chrome инструмент Chrome Cleanup Tool, предназначенный для сканирования компьютера на предмет вирусов и вредоносных программ, которые могут нанести какой-то вред браузеру.
При этом Chrome Cleanup Tool в качестве ПО использует систему от производителя антивирусов ESET.
I was wondering why my Canarytoken (a file folder) was triggering & discovered the culprit was chrome.exe. Turns out @googlechrome quietly began performing AV scans on Windows devices last fall. Wtf m8? This isn't a system dir, either, it's in \Documents\ pic.twitter.com/IQZPSVpkz7— Kelly Shortridge (@swagitda_) 29 марта 2018 г.
Сообщение Шортридж вызвало резонанс в социальных сетях, особенно после недавнего скандала вокруг утечки данных 50 млн пользователей социальной сети Facebook.
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"Никто не любит сюрпризов. Все боятся "большого брата", тем более, что технологические гиганты все чаще заходят слишком далеко - браузер просматривает файлы, абсолютно не связанные с его работой", - прокомментировал Харун Меер, основатель консалтинговой фирмы Thinkst.
При этом в разделе "Информация" браузера Chrome говорится, что сервис периодически проверяет ваше устройство на предмет выявления потенциально нежелательного программного обеспечения с января 2017 года.
При этом, отмечает издание, проверка происходит лишь раз в неделю, а поводов для беспокойства нет.
"Для большинства пользователей эти проверки являются безвредными. А для тех, кто обеспокоен тем, что Google видит некоторые метаданные, могу только посоветовать не запускать браузер Google", - прокомментировал редактор Virus Bulletin и организатор одной из антивирусных конференций в мире Мартин Грута.
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- Напомним, скандал с Facebook разразился после того, как стало известно, что британская компания по анализу данных Cambridge Analytica собрала в 2016 году данные профилей 50 млн пользователей соцсети Facebook без их согласия для использования в избирательной кампании Дональда Трампа.
- Правление британской консалтинговой компании Cambridge Analytica отстранило генерального директора Александра Никса.
- Марк Цукерберг признал, что компания допустила ошибки".
- Европейский парламент и правительство Германии также попросили Цукерберга предоставить объяснения в связи с ситуацией со злоупотреблением персональными данными, к которым прибегла компания Cambridge Analytica.
- Facebook разместила объявление в воскресных выпусках нескольких крупных британских газет, в том числе The Sunday Times и The Observer, в которых от имени Марка Цукерберга извинилась перед пользователями соцсети за подорванное доверие
- В США три пользователи Facebook Messenger подали иск против компании из-за утечки данных 50 миллионов людей, включая списки друзей и телефонных контактов.
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