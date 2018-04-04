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Google Chrome сканирует все файлы на компьютере. Есть ли повод беспокоиться

Эксперт по кибербезопасности, сотрудница компании SecurityScorecard Келли Шортридж заметила, что Google Chrome сканирует практически все файлы на компьютере на базе Windows, даже файлы в папке "Мои документы"

Об этом пишет Motherboard.

В прошлом году во время очередного обновления Google встроила в свой браузер Chrome инструмент Chrome Cleanup Tool, предназначенный для сканирования компьютера на предмет вирусов и вредоносных программ, которые могут нанести какой-то вред браузеру.

При этом Chrome Cleanup Tool в качестве ПО использует систему от производителя антивирусов ESET.

Сообщение Шортридж вызвало резонанс в социальных сетях, особенно после недавнего скандала вокруг утечки данных 50 млн пользователей социальной сети Facebook.

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"Никто не любит сюрпризов. Все боятся "большого брата", тем более, что технологические гиганты все чаще заходят слишком далеко - браузер просматривает файлы, абсолютно не связанные с его работой", - прокомментировал Харун Меер, основатель консалтинговой фирмы Thinkst.

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При этом в разделе "Информация" браузера Chrome говорится, что сервис периодически проверяет ваше устройство на предмет выявления потенциально нежелательного программного обеспечения с января 2017 года.

При этом, отмечает издание, проверка происходит лишь раз в неделю, а поводов для беспокойства нет.

"Для большинства пользователей эти проверки являются безвредными. А для тех, кто обеспокоен тем, что Google видит некоторые метаданные, могу только посоветовать не запускать браузер Google", - прокомментировал редактор Virus Bulletin и организатор одной из антивирусных конференций в мире Мартин Грута.

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  • Напомним, скандал с Facebook разразился после того, как стало известно, что британская компания по анализу данных Cambridge Analytica собрала в 2016 году данные профилей 50 млн пользователей соцсети Facebook без их согласия для использования в избирательной кампании Дональда Трампа.
  • Правление британской консалтинговой компании Cambridge Analytica отстранило генерального директора Александра Никса.
  • Марк Цукерберг признал, что компания допустила ошибки".
  • Европейский парламент и правительство Германии также попросили Цукерберга предоставить объяснения в связи с ситуацией со злоупотреблением персональными данными, к которым прибегла компания Cambridge Analytica.
  • Facebook разместила объявление в воскресных выпусках нескольких крупных британских газет, в том числе The Sunday Times и The Observer, в которых от имени Марка Цукерберга извинилась перед пользователями соцсети за подорванное доверие
  • В США три пользователи Facebook Messenger подали иск против компании из-за утечки данных 50 миллионов людей, включая списки друзей и телефонных контактов.
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