Google Chrome сканирует все файлы на компьютере. Есть ли повод беспокоиться

4 апреля, 2018, 09:59

Эксперт по кибербезопасности, сотрудница компании SecurityScorecard Келли Шортридж заметила, что Google Chrome сканирует практически все файлы на компьютере на базе Windows, даже файлы в папке "Мои документы"

Об этом пишет Motherboard.

В прошлом году во время очередного обновления Google встроила в свой браузер Chrome инструмент Chrome Cleanup Tool, предназначенный для сканирования компьютера на предмет вирусов и вредоносных программ, которые могут нанести какой-то вред браузеру.

При этом Chrome Cleanup Tool в качестве ПО использует систему от производителя антивирусов ESET.

I was wondering why my Canarytoken (a file folder) was triggering & discovered the culprit was chrome.exe. Turns out @googlechrome quietly began performing AV scans on Windows devices last fall. Wtf m8? This isn't a system dir, either, it's in \Documents\ pic.twitter.com/IQZPSVpkz7 — Kelly Shortridge (@swagitda_) 29 марта 2018 г.

Сообщение Шортридж вызвало резонанс в социальных сетях, особенно после недавнего скандала вокруг утечки данных 50 млн пользователей социальной сети Facebook.

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"Никто не любит сюрпризов. Все боятся "большого брата", тем более, что технологические гиганты все чаще заходят слишком далеко - браузер просматривает файлы, абсолютно не связанные с его работой", - прокомментировал Харун Меер, основатель консалтинговой фирмы Thinkst.

При этом в разделе "Информация" браузера Chrome говорится, что сервис периодически проверяет ваше устройство на предмет выявления потенциально нежелательного программного обеспечения с января 2017 года.

При этом, отмечает издание, проверка происходит лишь раз в неделю, а поводов для беспокойства нет.

"Для большинства пользователей эти проверки являются безвредными. А для тех, кто обеспокоен тем, что Google видит некоторые метаданные, могу только посоветовать не запускать браузер Google", - прокомментировал редактор Virus Bulletin и организатор одной из антивирусных конференций в мире Мартин Грута.

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