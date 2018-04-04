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Facebook признал, что утечка данных коснулась 87 миллионов пользователей

Компания Cambridge Analytica могла получить доступ к данным 87 миллионов пользователей Facebook

Об этом заявил главный технический директор соцсети Майк Шропфер, сообщает пресс-служба компании.

Ранее сообщалось, что утечка данных коснулся 50 миллионов пользователей.

Facebook сообщает, что большинство пользователей, чьи данные могла собрать Cambridge Analytica, находятся в США.

Компания также заявила, что в будущем позволит пользователям соцсети узнать, получила Сambridge Analytica доступ к их персональным данным.

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  • Напомним, скандал разразился после того, как стало известно, что британская компания по анализу данных Cambridge Analytica собрала в 2016 году данные профилей 50 млн пользователей соцсети Facebook без их согласия для использования в избирательной кампании Дональда Трампа.
  • Правление британской консалтинговой компании Cambridge Analytica отстранило генерального директора Александра Никса.
  • Марк Цукерберг признал, что компания "допустила ошибку".
  • Европейский парламент и правительство Германии также попросили Цукерберга предоставить объяснения в связи с ситуацией со злоупотреблением персональными данными, к которым прибегла компания Cambridge Analytica.
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