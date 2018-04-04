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Европейские страны вложат 1,5 млрд евро в развитие искусственного интеллекта

Франция создаст союз из стран ЕС, стремящихся развивать сферу искусственного интеллекта и сверхмощных компьютеров

Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон, передает “Громадське”.

Макрон заявил, что Европа должна стать мировым лидером в сфере искусственного интеллекта, обогнав США и Китай. При этом Эстония, которая является лидером по использованию компьютерных технологий в Европе, пока в этот союз не входит.

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Пока подробностей работы альянса нет. Неизвестно, в какие компании будут вкладывать инвесторы и как будут использоваться полученные технологии.

Инвестиционный союз также планирует развивать беспилотный транспорт, инновационную медицину, Big Data и тому подобное.

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