Европейские страны вложат 1,5 млрд евро в развитие искусственного интеллекта
Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон, передает “Громадське”.
Макрон заявил, что Европа должна стать мировым лидером в сфере искусственного интеллекта, обогнав США и Китай. При этом Эстония, которая является лидером по использованию компьютерных технологий в Европе, пока в этот союз не входит.
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Пока подробностей работы альянса нет. Неизвестно, в какие компании будут вкладывать инвесторы и как будут использоваться полученные технологии.
Инвестиционный союз также планирует развивать беспилотный транспорт, инновационную медицину, Big Data и тому подобное.
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