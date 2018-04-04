Департамент спецрасследований ГПУ не получил постановление о передаче дела Бубенчика

4 апреля, 2018, 16:35

В Департамент спецрасследований не поступало постановление прокурора о передаче уголовного дела Ивана Бубенчика другому подразделению ГПУ

Об этом сообщил руководитель департамента Сергей Горбатюк, сообщает "Укринформ".

"Никаких решений генпрокурора о передаче дела Бубенчика к нам не поступало", - сказал он.

Горбатюк добавил, что согласно законодательству уголовное производство от одного подразделения в другое может передаваться только в случае неэффективного его расследования. Этому должно предшествовать изучение материалов уголовного дела.

"Материалы не истребовались и никто их не изучал, поэтому любые утверждения о решении о передаче производства являются незаконными и содержат признаки вмешательства в деятельность следователя и прокурора", - отметил он.

Руководитель департамента спецрасследований заверил, что в случае поступления постановления прокурора о передаче дела Бубенчика другому подразделению, оно будет оспариваться.

"Если такое постановление поступит и не будет соответствовать закону, то оно будет оспариваться", - сказал Горбатюк.

Он также отметил, что в департаменте квалифицируют действия Бубенчика как нарушение ст. 348 УКУ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч.2 ст. 115 УКУ (умышленное убийство двух или более лиц).