Департамент спецрасследований ГПУ не получил постановление о передаче дела Бубенчика
Об этом сообщил руководитель департамента Сергей Горбатюк, сообщает "Укринформ".
"Никаких решений генпрокурора о передаче дела Бубенчика к нам не поступало", - сказал он.
Горбатюк добавил, что согласно законодательству уголовное производство от одного подразделения в другое может передаваться только в случае неэффективного его расследования. Этому должно предшествовать изучение материалов уголовного дела.
"Материалы не истребовались и никто их не изучал, поэтому любые утверждения о решении о передаче производства являются незаконными и содержат признаки вмешательства в деятельность следователя и прокурора", - отметил он.
Руководитель департамента спецрасследований заверил, что в случае поступления постановления прокурора о передаче дела Бубенчика другому подразделению, оно будет оспариваться.
"Если такое постановление поступит и не будет соответствовать закону, то оно будет оспариваться", - сказал Горбатюк.
Он также отметил, что в департаменте квалифицируют действия Бубенчика как нарушение ст. 348 УКУ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч.2 ст. 115 УКУ (умышленное убийство двух или более лиц).
- Напомним, ранее ГПУ задержала Ивана Бубенчика, который заявлял, что во время Революции Достоинства стрелял из автомата по подразделениям "Беркута" и убил двух "беркутовцев".
- В ГПУ заявили, что закон об амнистии участников Революции Достоинства не может быть применен к подозреваемому в убийстве "беркутовцев" Ивану Бубенчику.
- 4 апреля генпрокурор Украины Юрий Луценко назвал неправильной квалификацию действий участника Революции Достоинства Ивана Бубенчика, подозреваемого в убийстве двух "беркутовцев". Луценко принял решение о смене группы прокуроров по данному эпизоду расследования, которую возглавит его заместитель Анжела Стрижевская.
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