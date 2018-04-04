Дело Бубенчика: Луценко назвал неправильной квалификацию и сменил прокуроров

4 апреля, 2018, 12:48

Генпрокурор Украины Юрий Луценко назвал неправильной квалификацию действий участника Революции Достоинства Ивана Бубенчика, подозреваемого в убийстве двух "беркутовцев"

Об этом Луценко написал в своем Facebook.

Руководитель ГПУ отметил, что сменил прокуроров в этом деле.

"Считаю неправильной квалификацию действий участника Революции Достоинства И. Бубенчика, которую определили работники Департамента спецрасследований С. Горбатюка. После совещания принял решение об изменении группы прокуроров в отношении данного эпизода расследований событий на Майдане, которую возглавит мой заместитель Анжела Стрижевская", - написал генпрокурор.

По словам Луценко, Стрижевская должна сообщить о решении по квалификации действий Ивана Бубенчика на протяжении дня.

"В течение дня жду от нее окончательного объективного решения относительно квалификации действий Ивана Бубенчика 18-20 февраля 2014 года во время событий на Майдане Независимости, определение его статуса в производстве, а также меры пресечения, которые возможно применить к нему", - добавил Луценко.