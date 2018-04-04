Дело Бубенчика: Луценко назвал неправильной квалификацию и сменил прокуроров
Об этом Луценко написал в своем Facebook.
Руководитель ГПУ отметил, что сменил прокуроров в этом деле.
"Считаю неправильной квалификацию действий участника Революции Достоинства И. Бубенчика, которую определили работники Департамента спецрасследований С. Горбатюка. После совещания принял решение об изменении группы прокуроров в отношении данного эпизода расследований событий на Майдане, которую возглавит мой заместитель Анжела Стрижевская", - написал генпрокурор.
По словам Луценко, Стрижевская должна сообщить о решении по квалификации действий Ивана Бубенчика на протяжении дня.
"В течение дня жду от нее окончательного объективного решения относительно квалификации действий Ивана Бубенчика 18-20 февраля 2014 года во время событий на Майдане Независимости, определение его статуса в производстве, а также меры пресечения, которые возможно применить к нему", - добавил Луценко.
- Напомним, ранее ГПУ задержала Ивана Бубенчика, который заявлял, что во время Революции Достоинства стрелял из автомата по подразделениям "Беркута" и убил двух из них.
- В ГПУ заявили, что закон об амнистии участников Революции Достоинства не может быть применен к подозреваемому в убийстве "беркутовцев" Ивану Бубенчику.
Читайте также
-
16 марта, 2018 Виталий Портников: военный переворот - не фантастика
-
18 марта, 2018 "Савченко развели, как лоха", - криминалист
-
15 марта, 2018 Виталий Портников: мафия уже на пороге Украины
-
-
Читайте также
-
18 марта, 2018 "Савченко развели, как лоха", - криминалист
-
15 марта, 2018 Виталий Портников: мафия уже на пороге Украины
-