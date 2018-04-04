Об этом Сытник заявил во время выступления в Верховной Раде, сообщает Еспресо.TV.

"Сумма убытков, которая сейчас установлена в производствах НАБУ составляет более 150 млрд гривень. Это то, что было украдено уже после Революции. Львиную долю этой суммы составляют средства, которые были выведены из "ПриватБанка", - заявил Артем Сытник.

Директор НАБУ отметил, что расследование проводится не только по менеджменту банка, но и по сотрудникам НБУ, которые могли быть причастны к незаконных действий перед национализацией "ПриватБанка".

"Это расследование продолжается, и оно чрезвычайно сложное, поскольку это фактически финансовая пирамида, которая строилась годами. За день это невозможно расследовать. Оно идет. Прогнозировать, когда будут подозрения, а они там будут, я сейчас не могу, потому что расследование связано с большим количеством международных правовых поручений", - заверил Сытник.