Аваков рассказал, сколько в Нацполиции работает бывших спецназовцев
Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков, передает Еспресо.TV.
Из 70 тысяч милиционеров, которые проходили аттестацию, 5 257 сотрудников уволили, еще почти столько же понизили в должности, передает "Лига".
"Новый Департамент внутренней безопасности за два года работы оформил почти 4 тысячи уголовных дел, около тысячи уже направлены в суд. И с такой интенсивностью процесс будет идти, я думаю, еще год-два, потом, надеюсь, пойдет на спад", - поделился министр.
По словам Авакова, количество работников, которые были до 2014 года, в структуре нынешнего спецназа полиции сегодня составляет чуть менее 30%.
"Это бывший Беркут, или другие спецподразделения. Предлагаете расстрелять? Всех под общую конъюнктурную линейку осуждения?", - заявил Аваков.
- Ранее Нацполиция сообщала, что в полках полиции особого назначения Киева работают 916 сотрудников, из них 185 служили в расформированном спецподразделении милиции "Беркут".
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