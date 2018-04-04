Аваков рассказал, сколько в Нацполиции работает бывших спецназовцев

4 апреля, 2018, 16:34

Сейчас в подразделениях Нацполиции работают примерно 30% старых спецназовцев

Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков, передает Еспресо.TV.

Из 70 тысяч милиционеров, которые проходили аттестацию, 5 257 сотрудников уволили, еще почти столько же понизили в должности, передает "Лига".

"Новый Департамент внутренней безопасности за два года работы оформил почти 4 тысячи уголовных дел, около тысячи уже направлены в суд. И с такой интенсивностью процесс будет идти, я думаю, еще год-два, потом, надеюсь, пойдет на спад", - поделился министр.

По словам Авакова, количество работников, которые были до 2014 года, в структуре нынешнего спецназа полиции сегодня составляет чуть менее 30%.

"Это бывший Беркут, или другие спецподразделения. Предлагаете расстрелять? Всех под общую конъюнктурную линейку осуждения?", - заявил Аваков.