Жизнь после власти: журнал Фокус рассказывает истории управленцев, получивших высокие должности в результате Евромайдана. PR

3 апреля, 2018, 18:15

Чем запомнились и чем теперь занимаются бизнесмены и экспаты, пришедшие к власти в первый постреволюционный год

После Революции достоинства кадровый состав украинской власти заметно обновился. Масштабные реформы в министерствах и регионах легли на плечи небезызвестных в Украине представителей бизнеса и экспатов, на которых возлагались особые надежды. С течением времени большинство из них покинули свои посты.

Общий итог их работы неоднозначен: есть те, кто справился с поставленными задачами и до сих пор занимает значимое место в жизни страны. Другие же не реализовали и части задуманного и эмигрировали. Фокус рассказывает, чем запомнились и что теперь делают восемь экс-управленцев из структур исполнительной власти и Администрации Президента.

В 2014 году Игорь Коломойский превратил Днепр в форпост сил Украины на востоке и на время стал кумиром проукраинской публики. Однако центральную власть такой успех обеспокоил, что привело к противостоянию с одним из богатейших людей Украины. Как долго еще будет играть роль в политике страны «фактор Коломойского»?

Литовец Айварас Абромавичус запомнился своей активностью и реальными достижениями на посту министра экономического развития и торговли. И даже уход со словами «Я не буду частью этого дерибана!» не поставил точку в его деятельности в украинском экономическом поле.

Среди героев спецматериала также истории Сергея Таруты, Бориса Ложкина, Юрия Косюка, Натальи Яресько, Александра Квиташвили и Эки Згуладзе. Как сложились судьбы послереволюционных чиновников - читайте в выпуске журнала «Фокус» № 13 (569) от 30 апреля или на сайте focus.ua.

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