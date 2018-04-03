Закон об амнистии участников Революции Достоинства не касается дела Бубенчика, - ГПУ

3 апреля, 2018, 22:13

Закон об амнистии участников Революции Достоинства не может быть применен к подозреваемому в убийстве "беркутовцев" Ивану Бубенчику

Об этом сказал прокурор Департамента спецрасследований Главного следственного управления ГПУ Алексей Донской, сообщает УНИАН.

"Во-первых, об этом еще рано говорить. Во-вторых, там (в законе, — ред.) нет статьи 115 (УК), там есть статья о покушении на правоохранителей. В-третьих, этот закон является ничтожным, поскольку прописан так, что противоречит уголовно-процессуальному кодексу, в котором говорится о том, что любой закон, который не соответствует порядку, прописанному в УПК, не может быть применен", - сказал Донской.

3 апреля Генпрокуратура сообщила Бубенчику о подозрении в причастности к убийству двух правоохранителей во время Революции Достоинства. В тот же день ему должны были избрать меру пресечения, но вечером 3 апреля судебное заседание было перенесено на утро среды.