Закон об амнистии участников Революции Достоинства не касается дела Бубенчика, - ГПУ
Об этом сказал прокурор Департамента спецрасследований Главного следственного управления ГПУ Алексей Донской, сообщает УНИАН.
"Во-первых, об этом еще рано говорить. Во-вторых, там (в законе, — ред.) нет статьи 115 (УК), там есть статья о покушении на правоохранителей. В-третьих, этот закон является ничтожным, поскольку прописан так, что противоречит уголовно-процессуальному кодексу, в котором говорится о том, что любой закон, который не соответствует порядку, прописанному в УПК, не может быть применен", - сказал Донской.
3 апреля Генпрокуратура сообщила Бубенчику о подозрении в причастности к убийству двух правоохранителей во время Революции Достоинства. В тот же день ему должны были избрать меру пресечения, но вечером 3 апреля судебное заседание было перенесено на утро среды.
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