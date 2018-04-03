Из-за подтопления населенных пунктов эвакуировали 70 человек. Украинцев предупредили, где еще поднимется вода

3 апреля, 2018, 08:21

В некоторых областях Украины из-за оттепели произошло поднятие уровня грунтовых вод в реках, в результате чего в нескольких населенных пунктах произошло подтопление

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что в городе Ахтырка на Сумщине подтопило 351 домохозяйство и 13 жилых домов, из-за чего пришлось эвакуировать 63 человека.

Тем временем в Чернигове вода подтопила 90 домохозяйств, оттуда эвакуировали семерых человек. А вот в городе Вилково, что в Одесской области, уровень воды составляет 161 см (уменьшение за сутки на 24 см). До отметки подтопления территорий жилого сектора (185 см) – 24 см.

Спасатели также рассказали, что вода до сих пор удерживается на таких поймах:

р. Горынь (г. Дубровица Ровенская обл.), превышение отметки выхода воды на пойму на 47 см (до подтопления жилого сектора остается 113 см);

р. Припять (зона отчуждения Киевская обл.), превышение отметки выхода воды на пойму на 144 см (до подтопления жилого сектора остается 166 см);

р. Западный Буг (г. Каменка Бугская Львовская обл.), превышение отметки выхода воды на пойму на 4 см (до подтопления жилого сектора остается 126 см);

р. Латорица (г. Мукачево Закарпатская обл.), превышение отметки выхода воды на пойму на 14 см (к подтоплению жилого сектора остается 246 см);

р. Сула (г. Лубны Полтавская обл.), превышение отметки выхода воды на пойму на 7 см (до подтопления жилого сектора остается 333 см);

р. Припять и Стоход (Любешовский р-н Волынская обл.) на площади около 1 тыс. 30 га (без угрозы подтопления жилого сектора).

Более того, 3-6 апреля ожидается продолжение развития весеннего половодья с последующим подъемом уровней воды, в частности:

на левых притоках Среднего Днепра 0,6-1,0 м с выходом воды на пойму (Сумская, Полтавская, Днепропетровская обл.);

на реках бассейна Припяти на 0,1-0,5 м с последующим затоплением пойменных территорий и начального затопления отдельных хозяйственных сооружений в Ратновском районе Волынской обл.;

на р Дунай, г. Вилково (Одесская обл.) будут сохраняться опасные уровни воды в пределах 160-170 см.

на Закарпатье ожидается формирование максимальных уровней очередной волны паводка с подъемом уровней воды над текущими отметками:

р. Тиса (пгт Вилок Виноградовского района) на 0,8-1,3 м;

р. Тиса и р. Латорица (г. Чоп) на 0,8-1,3 м с содержанием воды на пойме междудамбового пространства (без негативных последствий).

Отметим, 1 апреля Дунай подтопил треть территории города Вилково Килийского района Одесской области. Уровень воды достиг 181 см над нулем поста. Как рассказал Еспресо глава Одесской ОГА Максим Степанов, дамбы на Дунае находятся в критическом состоянии, в Одесской области ожидают ухудшения погодных условий на среду-четверг.

В ночь на понедельник, 2 апреля, в городе Ахтырка из-за таяния снега произошло подтопление частных домовладений, в результате чего пришлось эвакуировать местных жителей. На то время эвакуировали 43 человека.