ВСУ готовятся получить от США патрульные катера Island

3 апреля, 2018, 08:39

Командование ВМС ВС Украины завершает работу над контрактом на получение двух патрульных катеров типа Island от США

Об этом заявил командующий Военно-Морских Сил ВС Украины вице-адмирал Игорь Воронченко, сообщает пресс-центр ведомства.

Он отметил, что сейчас начинается межведомственное согласование этого контакта. По его словам, катера будут предоставлены бесплатно, однако украинской стороне надо будет оплатить транспортировку, подготовку экипажей и другие сопутствующие расходы.

"Это первый случай подобной помощи от другой страны за соответствующую оплату, поэтому на законодательном уровне были определенные сложности по ее реализации в рамках действующего законодательства, но в настоящее время такой путь уже определен, он будет реализован в рамках действующего соглашения между правительствами Украины и США", - отметил Воронченко.

Американская сторона еще должна сообщить сроки проведения заключительной конференции по разработке основных условий контракта, во время которой планируется определить окончательную стоимость сопутствующих расходов, связанных с передачей катеров, и сроки выполнения работ.

"После подписания данного контракта начнется непосредственный процесс передачи катеров, что, в том числе, включает подготовку личного состава, который будет проходить службу на этих патрульных катерах", - подытожил Воронченко.