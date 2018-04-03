ВСУ готовятся получить от США патрульные катера Island
Об этом заявил командующий Военно-Морских Сил ВС Украины вице-адмирал Игорь Воронченко, сообщает пресс-центр ведомства.
Он отметил, что сейчас начинается межведомственное согласование этого контакта. По его словам, катера будут предоставлены бесплатно, однако украинской стороне надо будет оплатить транспортировку, подготовку экипажей и другие сопутствующие расходы.
"Это первый случай подобной помощи от другой страны за соответствующую оплату, поэтому на законодательном уровне были определенные сложности по ее реализации в рамках действующего законодательства, но в настоящее время такой путь уже определен, он будет реализован в рамках действующего соглашения между правительствами Украины и США", - отметил Воронченко.
Американская сторона еще должна сообщить сроки проведения заключительной конференции по разработке основных условий контракта, во время которой планируется определить окончательную стоимость сопутствующих расходов, связанных с передачей катеров, и сроки выполнения работ.
"После подписания данного контракта начнется непосредственный процесс передачи катеров, что, в том числе, включает подготовку личного состава, который будет проходить службу на этих патрульных катерах", - подытожил Воронченко.
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