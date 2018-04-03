Во Львове приостановили отопительный сезон: стало слишком тепло
3 апреля, 2018, 12:30
Согласно распоряжению городского главы Львова, 3 апреля в городе прекращается отопительный сезон
Об этом сообщает пресс-центр Львовского городского совета.
Как рассказал директор ЛГКП "Львовтеплоэнерго" и.о. директора ЛКП "Зализнычнетеплоэнерго" Степан Пакиж, сегодня в городе значительно повысилась температура воздуха, из-за чего отопительный сезон и приостановили.
"Если температура дальше будет подниматься, то отопительный сезон на этой неделе может быть завершен", - подчеркнул Пакиж.
При этом отмечается, что школы, сады, больницы и поликлиники смогут подавать заявки о подаче отопления, если потребуют этого.
Отопительный сезон 2017-2018 года во Львове начался 3 октября для бюджетных учреждений и 10 октября для населения.
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