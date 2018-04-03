Во Львове отложили подписание деклараций с семейными врачами

3 апреля, 2018, 21:07

Власти Львова отложили начало подписания деклараций пациентов с семейными врачами из-за юридической неопределенности процесса

Об этом сообщил глава управления здравоохранения Львовской областной государственной администрации Владимир Зуб, передает “Интерфакс-Украина” .

"На сегодняшний день нет ни одного документа, регламентирующего деятельность системы e-Health, кроме разъяснений и заявлений со стороны Министерства здравоохранения. Поэтому сейчас мы проводим юридические консультации, чтобы не ошибиться и придерживаться законодательства", - пояснил Зуб.

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По его словам, прежде всего речь идет о защите персональных данных пациентов, а в настоящее время "нет юридического документа, что дает главврачу гарантию, что все данные пациентов будут надежно защищены".

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Глава управления сообщил, что комиссия горсовета отобрала две компании - Healthy RU и "Доктор Элекс" - системы, которые могут использовать медучреждения Львова для подключения к общей системе E-Health. Чиновник сообщил, что пока ни одно медучреждение города не появлялось в E-Health, но по его словам, процесс начался, и к концу недели могут зарегистрировать все медицинские учреждения, участвующие в первом этапе реформы.