Во Львове отложили подписание деклараций с семейными врачами
Об этом сообщил глава управления здравоохранения Львовской областной государственной администрации Владимир Зуб, передает “Интерфакс-Украина” .
"На сегодняшний день нет ни одного документа, регламентирующего деятельность системы e-Health, кроме разъяснений и заявлений со стороны Министерства здравоохранения. Поэтому сейчас мы проводим юридические консультации, чтобы не ошибиться и придерживаться законодательства", - пояснил Зуб.
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По его словам, прежде всего речь идет о защите персональных данных пациентов, а в настоящее время "нет юридического документа, что дает главврачу гарантию, что все данные пациентов будут надежно защищены".
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Глава управления сообщил, что комиссия горсовета отобрала две компании - Healthy RU и "Доктор Элекс" - системы, которые могут использовать медучреждения Львова для подключения к общей системе E-Health. Чиновник сообщил, что пока ни одно медучреждение города не появлялось в E-Health, но по его словам, процесс начался, и к концу недели могут зарегистрировать все медицинские учреждения, участвующие в первом этапе реформы.
- Напомним, 2 апреля в Украине стартовала национальная кампания по выбору врачей "Доктор для каждой семьи".
- Супрун рассказала, как выбрать семейного врача и подписать с ним декларацию.
- В результате за первый день медреформы 12 тысяч украинцев выбрали семейного врача.
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