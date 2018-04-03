Во Франции начался один из самых масштабных в истории страны протестов: Железнодорожники против реформ Макрона

3 апреля, 2018, 11:41

Во вторник французские железнодорожники начинают трехмесячную забастовку - по всей стране будет прекращено движение поездов

Об этом сообщает местное издание "The Local".

По словам руководства французской национальной железнодорожной компании SNCF, забастовка приведет к отмене 88% междугородних рейсов Intercite, до 70% региональных поездов TER. Отменят и часть международных рейсов, в частности, будет нарушено движение до Брюсселя и Лондона, а также Германии и Голландии.

Транспортный коллапс продлится два дня - 3 и 4 апреля. В дальнейшем работники французской железной дороги планируют выходить на работу только два дня из пяти в неделю - и так на протяжении двух месяцев, до конца июня.

Причина митингов - новые реформы президента Франции Эммануэля Макрона, согласно которым железнодорожники потеряют свой льготный статус и будут приравнены к обычным наемным работникам.

Реформы президента повлекут забастовки и в других отраслях. В этот день прекратят работу энергетики, газовики, работники коммунальных служб и национальный авиаперевозчик Air France.

На улицы вышли также студенты, пенсионеры и представители профсоюзов.

Напомним, еще на этапе предвыборной борьбы Эмануэль Макрон обещал провести реформу рынка труда. Согласно ей, президент намерен сократить 120 тысяч из почти 5,6 миллионов рабочих мест в рабочем секторе на протяжении четырех лет — до 2022 года. Причиной постепенных реформ является государственный долг страны, который приближается к 100%.

Согласно опросам, большинство французов поддерживает нововведения Макрона. Эксперты предполагают, что президент может поддаться давлению митингующих и программа реформ может оказаться под угрозой срыва.