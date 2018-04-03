 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Верховный суд Украины окончательно отказал Саакашвили в политическом убежище


фото: REUTERS
Кассационный административный суд Верховного суда не удовлетворил жалобу адвокатов лидера "Движения новых сил" Михеила Саакашвили на решение судов первой и апелляционной инстанции, которые отклонили иски по поводу предоставления ему статуса беженца в Украине

Об этом сообщает пресс-служба "Движения новых сил".

При этом адвокат Руслан Чернолуцкий отметил, что защиту Саакашвили не вызывали на заседание по рассмотрению кассационной жалобы. По словам адвоката, Саакашвили будет обращаться в Европейский суд по правам человека с жалобой на отказ в предоставлении ему дополнительной защиты.

Сейчас адвокаты Саакашвили обжалуют в Европейском суде по правам человека его задержание и выдворение из Украины, а также лишение его гражданства Украины.

  • Напомним, 12 февраля в Киеве Михеила Саакашвили задержали пограничники, после чего его самолетом отправили в страну предыдущего пребывания - Польшу.
  • Польша приняла Саакашвили, поскольку он является мужем гражданки государства-члена Европейского Союза.
  • Ранее, 10 сентября 2017 года, Михеил Саакашвили с нарушением правил пересечения границы и с помощью своих сторонников и украинских нардепов "прорвался" на территорию Украины из Польши. 22 сентября 2017 года Мостиский суд Львовской области признал Михеила Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы Украины.
  • 4 ноября Саакашвили уплатил штраф в размере 3,4 тыс. гривень за незаконное пересечение границы.
  • С января 2018 года Окружной административный суд Киева отказал Михеилу Саакашвили в иске к Государственной миграционной службе, которая отказалась признавать его беженцем. 6 февраля Окружной админсуд суд Киева отклонил жалобу Саакашвили на решение ГМС об отказе в признании его беженцем или лицом, которое нуждается в дополнительной защите.
  • Саакашвили запретили въезд в Украину на 3 года - до 13 февраля 2021 года.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

3 апреля, 2018 вторник

больше новостей

3 апреля, 2018 вторник

2 апреля, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать