Верховный суд Украины окончательно отказал Саакашвили в политическом убежище
3 апреля, 2018, 17:44
Кассационный административный суд Верховного суда не удовлетворил жалобу адвокатов лидера "Движения новых сил" Михеила Саакашвили на решение судов первой и апелляционной инстанции, которые отклонили иски по поводу предоставления ему статуса беженца в Украине
Об этом сообщает пресс-служба "Движения новых сил".
При этом адвокат Руслан Чернолуцкий отметил, что защиту Саакашвили не вызывали на заседание по рассмотрению кассационной жалобы. По словам адвоката, Саакашвили будет обращаться в Европейский суд по правам человека с жалобой на отказ в предоставлении ему дополнительной защиты.
Сейчас адвокаты Саакашвили обжалуют в Европейском суде по правам человека его задержание и выдворение из Украины, а также лишение его гражданства Украины.
- Напомним, 12 февраля в Киеве Михеила Саакашвили задержали пограничники, после чего его самолетом отправили в страну предыдущего пребывания - Польшу.
- Польша приняла Саакашвили, поскольку он является мужем гражданки государства-члена Европейского Союза.
- Ранее, 10 сентября 2017 года, Михеил Саакашвили с нарушением правил пересечения границы и с помощью своих сторонников и украинских нардепов "прорвался" на территорию Украины из Польши. 22 сентября 2017 года Мостиский суд Львовской области признал Михеила Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы Украины.
- 4 ноября Саакашвили уплатил штраф в размере 3,4 тыс. гривень за незаконное пересечение границы.
- С января 2018 года Окружной административный суд Киева отказал Михеилу Саакашвили в иске к Государственной миграционной службе, которая отказалась признавать его беженцем. 6 февраля Окружной админсуд суд Киева отклонил жалобу Саакашвили на решение ГМС об отказе в признании его беженцем или лицом, которое нуждается в дополнительной защите.
- Саакашвили запретили въезд в Украину на 3 года - до 13 февраля 2021 года.
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