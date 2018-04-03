Верховный суд Украины окончательно отказал Саакашвили в политическом убежище

3 апреля, 2018, 17:44

Кассационный административный суд Верховного суда не удовлетворил жалобу адвокатов лидера "Движения новых сил" Михеила Саакашвили на решение судов первой и апелляционной инстанции, которые отклонили иски по поводу предоставления ему статуса беженца в Украине

Об этом сообщает пресс-служба "Движения новых сил".

При этом адвокат Руслан Чернолуцкий отметил, что защиту Саакашвили не вызывали на заседание по рассмотрению кассационной жалобы. По словам адвоката, Саакашвили будет обращаться в Европейский суд по правам человека с жалобой на отказ в предоставлении ему дополнительной защиты.

Сейчас адвокаты Саакашвили обжалуют в Европейском суде по правам человека его задержание и выдворение из Украины, а также лишение его гражданства Украины.