Венгерского боевика "ДНР" приговорили к условному сроку

3 апреля, 2018, 22:57

Гражданина Венгрии, который воевал на стороне пророссийских сепаратистов на Донбассе, приговорили к двум годам заключения условно

Это первый приговор венгерского суда в подобном деле, информирует DW.

Суд города Сексард в Венгрии признал 43-летнего Кристиана Л. виновным в "запрещенном приобщении к вооруженной группе, которая участвует в вооруженных столкновениях", и приговорил к условному сроку наказания.

Кристиана Л. задержали в прошлом году в аэропорту Будапешта, куда он вернулся после участия в боевых действиях против украинской армии на Донбассе на стороне "ДНР". Бывший полицейский поехал на территорию Донбасса, контролируемую боевиками, где присоединился к незаконным вооруженным формированиям, прошел подготовку и получил финансовое вознаграждение за "службу".

Поясняя приговор, судья отметил, что подобное преступление рассматривается в Венгрии впервые и что подзащитный не осознавал, что нарушает венгерские законы. Согласно венгерскому законодательству, группировки пророссийских боевиков на Донбассе считаются незаконными вооруженными формированиями.