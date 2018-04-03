Венгерского боевика "ДНР" приговорили к условному сроку
Это первый приговор венгерского суда в подобном деле, информирует DW.
Суд города Сексард в Венгрии признал 43-летнего Кристиана Л. виновным в "запрещенном приобщении к вооруженной группе, которая участвует в вооруженных столкновениях", и приговорил к условному сроку наказания.
Кристиана Л. задержали в прошлом году в аэропорту Будапешта, куда он вернулся после участия в боевых действиях против украинской армии на Донбассе на стороне "ДНР". Бывший полицейский поехал на территорию Донбасса, контролируемую боевиками, где присоединился к незаконным вооруженным формированиям, прошел подготовку и получил финансовое вознаграждение за "службу".
Поясняя приговор, судья отметил, что подобное преступление рассматривается в Венгрии впервые и что подзащитный не осознавал, что нарушает венгерские законы. Согласно венгерскому законодательству, группировки пророссийских боевиков на Донбассе считаются незаконными вооруженными формированиями.
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