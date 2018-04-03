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В США вынесли первый приговор в деле вмешательства России в президентские выборы. При чем здесь Украина

Нидерландского адвоката Алекса ван дер Зваана приговорили к 30 дням лишения свободы за предоставление ложной информации следствию

Об этом сообщает ABC News.

Алекс ван дер Зваан, голландский адвокат, который признал себя виновным во лжи следователям, был приговорен к 30 дням в тюрьме и штрафу в размере $20 тысяч. Зваан стал первым, кого осудил специальный прокурор Роберт Мюллер в расследовании о вмешательстве России в американские выборы 2016 года.

Алекс ван дер Зваан - бывший сотрудник лондонской юридической компании Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom. Именно она еще в 2012 году подготовила отчет, который оправдывал заключение Юлии Тимошенко. Сообщается, что адвоката с Украиной связывает бывший глава политической кампании Дональда Трампа и советник Виктора Януковича Пол Манафорт.

Напомним, в августе 2017 года ФБР без предупреждения обыскало дом политтехнолога Пола Манафорта. Следователей в первую очередь интересовали документы о его российских и украинских клиентах.

Перед этим ФБР выявило 13 "подозрительных" транзакций со счетов офшорных компаний, связанных с Манафортом, на сумму около $3 млн. Представители ФБР подозревают его в отмывании денег экс-президента Виктора Януковича.

Федеральный специальный совет США 30 октября выдвинул обвинения против бывшего руководителя кампании президента США Дональда Трампа Пола Манафорта.

Манафорт является центральной фигурой в расследовании специального советника Роберта Мюллера о возможном сговоре между кампанией Трампа и Россией, отчасти из-за многочисленных связей Манафорта с россиянами и его работы с Януковичем.

23 февраля спецпрокурор ФБР Роберт Мюллер подал новое обвинительное заключение, которое утверждает, что Манафорт в 2012 году тайно заплатил бывшим ведущим европейским политикам за лоббирование пророссийского правительства Украины.

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