В США вынесли первый приговор в деле вмешательства России в президентские выборы. При чем здесь Украина

3 апреля, 2018, 19:42

Нидерландского адвоката Алекса ван дер Зваана приговорили к 30 дням лишения свободы за предоставление ложной информации следствию

Об этом сообщает ABC News.

Алекс ван дер Зваан, голландский адвокат, который признал себя виновным во лжи следователям, был приговорен к 30 дням в тюрьме и штрафу в размере $20 тысяч. Зваан стал первым, кого осудил специальный прокурор Роберт Мюллер в расследовании о вмешательстве России в американские выборы 2016 года.

Алекс ван дер Зваан - бывший сотрудник лондонской юридической компании Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom. Именно она еще в 2012 году подготовила отчет, который оправдывал заключение Юлии Тимошенко. Сообщается, что адвоката с Украиной связывает бывший глава политической кампании Дональда Трампа и советник Виктора Януковича Пол Манафорт.