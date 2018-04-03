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В штаб-квартире YouTube произошла стрельба, - СМИ

В штаб-квартиру YouTube в калифорнийском городе Сан-Бруно проник человек с оружием, были слышны выстрелы

Об этом сообщает канал CBS со ссылкой на очевидцев.

На место происшествия приехали машины "скорой" и полиции. Информации о пострадавших пока не поступало.

Работник YouTube Тодд Шерман заявил, что люди покидают здание. Он сообщил, что видел кровь на лестнице. По его словам, стрелок мог совершить самоубийство.

Компания Google, владеющая YouTube, заявила, что расследует возможный инцидент со стрельбой, пишет BBC News. Полиция впоследствии подтвердила факт стрельбы.

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