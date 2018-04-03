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В Киеве за ночь сгорело пять машин: Подозревают, что это был поджог

3 апреля, около 4 часов утра, на улице Боголюбова, что на Софиевской Борщаговке, загорелось пять автомобилей

Об этом сообщает канал "112 Украина" с места событий.

Причины возгорания пока не установлены. По одной из версий, пожар начался в мусорном баке, находящемся рядом, потом огонь перекинулся на авто. Есть также мнение, что это был умышленный поджог.

В результате пожара никто не пострадал.

Правоохранители проводят оперативно-поисковые мероприятия и следственные действия. Решается вопрос относительно открытия уголовного производства по ст. 194 "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".

  • Ранее сообщалось, что в Днепровском районе города Киева на съезде с моста Патона автомобиль Volkswagen влетел в столб.
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