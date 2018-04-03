В Киеве за ночь сгорело пять машин: Подозревают, что это был поджог
3 апреля, 2018, 10:36
3 апреля, около 4 часов утра, на улице Боголюбова, что на Софиевской Борщаговке, загорелось пять автомобилей
Об этом сообщает канал "112 Украина" с места событий.
Причины возгорания пока не установлены. По одной из версий, пожар начался в мусорном баке, находящемся рядом, потом огонь перекинулся на авто. Есть также мнение, что это был умышленный поджог.
В результате пожара никто не пострадал.
Правоохранители проводят оперативно-поисковые мероприятия и следственные действия. Решается вопрос относительно открытия уголовного производства по ст. 194 "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".
- Ранее сообщалось, что в Днепровском районе города Киева на съезде с моста Патона автомобиль Volkswagen влетел в столб.
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