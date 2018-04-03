В Киеве временно ограничат движение на перекрестке двух шоссе

3 апреля, 2018, 09:59

В столице Украины 3 апреля будет ограничено движение по путепроводу на пересечении двух шоссе

Об этом сообщает пресс-центр "Киевавтодора".

Отмечается, что сегодня, с 11 часов утра и до 5 часов вечера в связи с ремонтными работами будет частично ограничено движение транспорта по путепроводу на пересечении Дарницкого шоссе и Харьковского шоссе.

"Коммунальная корпорация "Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ", - подчеркнули в пресс-центре.

Напомним, в Киеве сегодня переименовали ряд остановок и упорядочили их.