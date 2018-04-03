В Киеве уже отключили от отопления около 500 домов
3 апреля, 2018, 20:52
ПАО "Киевэнерго" отключило отопление в центральном офисе НАК "Нафтогаз Украины", также от тепла отключены около 500 столичных домов
Об этом "Киевэнерго" сообщило на своей странице в соцсети Facebook.
В "Киевэнерго" напомнили, что юридические лица, ЖСК и ОСМД могут подать заявку на отключение от теплоносителя в любое время. В то же время массовое отключение столичных домов от централизованного отопления компания начнет после распоряжения КГГА о завершении отопительного сезона.
2 апреля "Нафтогаз" обратился к "Киевэнерго" с просьбой отключить отопление в офисе компании.
Мэр Киева Виталий Кличко 31 марта заверил, что распоряжение об окончании отопительного сезона будет подписано, если в течение трех суток средняя температура будет держаться не ниже +8 градусов.
- Отметим, что согласно распоряжению городского головы Львова, 3 апреля в городе прекращается отопительный сезон.
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