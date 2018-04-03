В Киеве переименовали ряд остановок и упорядочили их

3 апреля, 2018, 07:59

В столице с 3 апреля были благоустроены остановки трамвайных маршрутов 14 и 15 троллейбусных - 43, 50, 91Н и автобусного №51

Об этом сообщает пресс-центр "Киевпастранса".

В ведомстве отметили, что отныне будет перейменово ряд остановок трамвайных маршрутов №14 и 15, что делается для упорядочения названий в соответствии с местного размещения.

В частности, название изменили в таких остановок:

"Автогенный завод" переименовали в "Проспект Отрадный" (высадка и посадка);

"Проспект Отрадный" - на "Бульвар Вацлава Гавела";

"Бульвар Вацлава Гавела" - на "Улица Николая Василенко" (в направлении "Проспект Отрадный").

"Также обратите внимание. Изменен режим работы остановки "Улица Академика Филатова" троллейбусных маршрутов 43, 50, 91Н и автобусного 51 с "постоянного" на "требование" с 1 апреля до 15 октября, которая расположена на б-р Дружбы народов в обоих направлениях", - подытожили в "Киевпастрансе".