В Харькове грабители взорвали банкомат и скрылись с деньгами
3 апреля, 2018, 12:50
Во вторник, 3 апреля, в Харькове неизвестные злоумышленники устроили взрыв, чтобы ограбить банкомат
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Инцидент произошел на ул. Астрономической. Сообщение о взрыве поступило в Киевский отдел полиции около 03:00. По заключению взрывотехников, злоумышленники использовали самодельное взрывное устройство.
Предварительно установлено, что устройство поместили внутрь банкомата сквозь лоток выдачи денег. Злоумышленники также. предварительно закрасили камеры видеофиксации банкомата.
Грабители похитили из банкомата деньги и скрылись. Сумма похищенных денег сейчас устанавливается.
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