В Харькове грабители взорвали банкомат и скрылись с деньгами

3 апреля, 2018, 12:50

Во вторник, 3 апреля, в Харькове неизвестные злоумышленники устроили взрыв, чтобы ограбить банкомат

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Инцидент произошел на ул. Астрономической. Сообщение о взрыве поступило в Киевский отдел полиции около 03:00. По заключению взрывотехников, злоумышленники использовали самодельное взрывное устройство.

Предварительно установлено, что устройство поместили внутрь банкомата сквозь лоток выдачи денег. Злоумышленники также. предварительно закрасили камеры видеофиксации банкомата.

Грабители похитили из банкомата деньги и скрылись. Сумма похищенных денег сейчас устанавливается.